mytarmailS #:

Où s'ouvre le marché ?

sur ovpen où se trouve la marque ou sur cloze où se trouve la marque ou sur la bougie suivante ?

Je n'ai pas encore fait le travail scientifique.))

Occupé à m'imprégner d'une telle découverte.)))

P.s.

En principe, cela n'a pas d'importance, tout dépend de la TF et de la valeur du stoploss.

J'ai même essayé d'entrer.

Uladzimir Izerski #:

Spécialement pour ce fil de discussion, j'ai esquissé pendant une demi-heure, en utilisant uniquement OHLC, un indicateur fléché.

Où se trouve l'indicateur lui-même ? Si c'est spécialement pour cette branche...

 
Je ne peux que montrer le résultat du travail. Un indicateur serait trop gros).

Au fait, vous avez eu une opportunité, mais vous l'avez refusée. Malheureusement.

Peut-être qu'avec l'apprentissage automatique, le résultat serait plus précis. Mais je suis trop paresseux pour m'en préoccuper. J'attends une suggestion intelligente.
 
Pouvez-vous faire un échantillon sur la base de votre indicateur sur les cotations de MQ sur MT5 pour 50 mille barres ?

Enregistrez simplement la date de synchronisation de chaque barre et, disons, "1" - flèche vers le haut et "-1" - flèche vers le bas, "0" - pas de flèche ?

Et je vais essayer de m'entraîner à deviner l'apparence de la flèche, et peut-être même sa direction. Voyons ce que le MO ou mes prédicteurs valent.....

 
Uladzimir Izerski #:

J'ai même essayé d'entrer.

C'est unbon article, de grande qualité.

plus qu'une vue d'ensemble mais sans révéler de secrets

Aleksey Vyazmikin #:

Pouvez-vous faire un échantillon sur la base de votre indicateur sur les cotations de MQ sur MT5 pour 50 mille barres ?

Enregistrez simplement la date de synchronisation de chaque barre et, disons, "1" - flèche vers le haut et "-1" - flèche vers le bas, "0" - pas de flèche ?

J'essaierai de m'entraîner à deviner l'apparence de la flèche, et peut-être même sa direction. Voyons ce que le MO ou mes prédicteurs valent.....

Pour l'instant, il s'agit d'une version très rudimentaire.

Nous verrons ce qui se passera à l'avenir.

mytarmailS #:

J'espère que c'est sur une démo, sinon le commerce du khat sous cette forme est un peu une corvée.

СанСаныч Фоменко #:

Et donc, toutes sortes de variations de quelque chose avec quelque chose. Cela ne me pose aucun problème d'inventer des choses.

Pourriez-vous publier un prédicteur de ce type ?

Peut-être s'agit-il de la différence de lecture de l'indicateur RSI sur l'EURUSD et le GBPUSD ?

 
Uladzimir Izerski #:

Un indicateur serait trop gras.)

Vladimir, si quelque chose a fonctionné pour vous, j'en suis heureuse. Quel est le rapport avec la branche ? Les réseaux neuronaux ou l'obtention de données pour ces réseaux ?

