Le concept de spectre n'est défini que pour un processus stationnaire. Le prix ne l'est pas, ne serait-ce qu'en raison de l'augmentation de la dispersion dans le temps.
Oleg, tu veux parler du spectre ?
Comment cela s'applique-t-il à la formation des prix du marché ?
1) Je ne veux pas vous parler de quoi que ce soit. Votre connaissance "du spectre" se limite à cette photo.
2) Votre question ne fait que confirmer votre manque de connaissance et de compréhension du "spectre".
J'ai même un prisme dans ma boîte, donc il y a une certaine connaissance pratique "du spectre".
Voulez-vous en discuter ?
Vous envoyer dans...
Quoi, un autre prisme pour toi ?
Je peux vous donner le mien, j'ai assez joué.
vous devez penser que vous êtes assez spirituel.
Regarde-toi de côté - tu as l'air pathétique...
Maintenant, comment préparer les données pour la formation.
1. nous obtenons une série du générateur de nombres aléatoires et la transformons en une série proche de celle du marché. Ces séries ont un spectre illimité et il n'est pas réaliste de prédire leurs valeurs.
2. nous faisons passer la série par le filtre passe-bas (LPF). Nous avons reçu une série aléatoire ayant un spectre limité et la possibilité de prédire pour n-comptes à l'avance, cependant cette série n'est pas très similaire à celle du marché.
3. Nous générons des séries avec M=0 par le RNG et les ajoutons aux séries après le LPF, après avoir organisé un jeu de tambourin. Nous obtenons à nouveau une série très proche de celle du marché. Nous utiliserons cette série pour la formation.
4. Comme fonction cible, nous prenons la série de l'étape 2 passée par le LPF et décalée de N échantillons vers l'arrière qui donne la prévision de N échantillons vers l'avant.
Ensuite, les séries d'entrées et de cibles sont envoyées au SN, puis l'entraînement et la vérification des résultats de l'entraînement. Répétez ensuite les étapes 1 à 4, en envoyant la série de l'étape 3 au NS et en comparant la sortie du NS avec une série décalée de N échantillons à l'étape 4.
C'est tout. Pas de merveilles. Tout cela peut être fait sans NS. Ce qui m'a surpris, c'est que le NS l'a fait en quelques secondes, et en seulement 24 cycles d'apprentissage. Et cela avec beaucoup de bruit, on ne peut même pas voir la composante basse fréquence. Incroyable.
Pourquoi ça n'a pas marché avec le marché VR. Tout filtre passe-bas a un retard important et sa courbe est décalée vers la droite par rapport au VR. C'est-à-dire que nous avons un signal BF déjà retardé à chaque point de la série, et donc l'intervalle de prédiction s'avère être plus grand que celui autorisé, et la prédiction devient irréaliste. Nous ne pouvons même pas construire une vraie cible pour l'entraînement.
Il s'agit d'un mouvement construit à l'aide decotations pseudo-marchandes, puis d'un bruit à variance et gain attendu invariables, et le même mouvement décalé d'un intervalle de prévision est proposé comme cible d'entraînement. Par conséquent, le SN apprend à supprimer le bruit et à prédire le mouvement par régression. N'est-ce pas ?
Quelle absurdité tu racontes...Apparemment, la notion de spectre reste inconnue, brumeuse pour vous.
Apprenez le théoricien non pas dans les discours de Cicéron, mais dans les manuels scolaires. Cherchez votre Korolyuk recommandé, par exemple.