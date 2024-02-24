L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2558

mytarmailS #:

Pourquoi ?

nous n'avons pas besoin de chercher un cycle correct (sinusoïde) qui n'existe pas.

mais plusieurs cycles simples (sinusoïdes) dont la somme va créer notre cycle complexe non sinusoïdal (complexe du mot ajouter)

Eh bien, c'est une variation de ça, en quelque sorte, dans toute variation
 
mytarmailS #:

Alexei, as-tu une bonne compréhension de hmm ?

Je comprends plus ou moins l'essentiel, mais je ne suis pas entré dans le détail de la pratique, car je ne les considère pas comme adaptés aux prix.

 
elibrarius #:

Pourquoi devrions-nous faire des détours ? Nous devons en quelque sorte chercher des tendances. C'est plutôt de la dé-tendance).

Pour ne pas manquer le moment où le bruit devient la tendance inverse)

Peut-être devrions-nous revenir à des définitions communes simples.
Décomposition en tendance, saisonnalité, cycles et bruit. Chacune d'entre elles peut être tentée, avec plus ou moins de succès.
Stationnarité - la constance de la moyenne et de la variance, non observée sur le marché.
Régularité - la présence d'une répétitivité, d'un analogue des cycles 2D, ou d'une persistance, d'un certain niveau de signal. C'est un peu comme porter des opportunités de spéculation. Différent de SB pour le meilleur.
 
Aleksey Nikolayev #:

Je comprends plus ou moins le concept, mais je ne suis pas entré dans les détails parce que je ne pense pas qu'ils soient adaptés aux prix.

J'aimerais enseigner le SMM, mais d'une manière inhabituelle, par le biais d'une fonction de fitness, génétique ou autre...

Je veux faire des matrices de transition d'état moi-même ... J'ai un paquet, ces matrices, mais quoi exactement et où changer, je ne comprends pas vraiment, pouvez-vous aider avec cela ?

 
Maxim Dmitrievsky #:
La régularité est la présence d'une répétitivité, d'un analogue des cycles 2D, ou d'une persistance, d'un certain niveau de signal. Ça peut donner lieu à des spéculations. Différent de SB.

Pourquoi la régularité ne serait-elle pas appelée - un modèle ?

Parce que la "régularité" a une définition et elle ne correspond pas à la vôtre...

la première loi de la logique est violée)

mytarmailS #:

Pourquoi la régularité ne devrait-elle pas être appelée - un modèle ?

Et la "régularité" a une définition et elle ne correspond pas à la vôtre.
Ce n'est pas de moi, ça vient d'un article. De nombreuses personnes confondent stationnarité et régularité, conférant à la stationnarité une certaine capacité de prédiction qui n'est pas présente dans une série non stationnaire. Mais la stationnarité n'a aucun effet sur la capacité prédictive autre que le retour à la moyenne. Mais c'est si la série originale est telle, quand elle est différenciée, elle n'est plus la série originale.

Régulier - se répétant dans le temps et l'espace. Une définition normale. Ou transportant une sorte d'information ordonnée.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ce n'est pas de moi, c'est tiré d'un article.

Une sorte d'article pseudo-scientifique puisque l'auteur viole la première loi de la logique...

Vous ne pouvez pas appeler un modèle une régularité, même si le concept de régularité est déjà pris...

Quel idiot...

Maxim Dmitrievsky #:
Mais la régularité n'affecte pas la capacité de prédiction

Capacité prédictive de quoi ?

si c'est une série qui est stationnaire, bien sûr que oui.

mytarmailS #:

c'est un article pseudo-scientifique si l'auteur viole la première loi de la logique...

Vous ne pouvez pas appeler un modèle une régularité, même si le concept de régularité est déjà pris...

Quel genre de crétin...

Des pouvoirs de prédiction de quoi ?

Si c'est une série régulière, alors bien sûr ça affecte...

Une série stationnaire peut être régulière et singulière. Peut-être que cela vous aidera dans votre recherche :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Les séries stationnaires peuvent être régulières et singulières. Peut-être que cela vous aidera dans votre recherche :)

Vous cherchez la route vers l'asile de fous ? :)

