L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2562
Hors sujet, mais amusant
https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg
Salut !
Êtes-vous le TechnoShaman ?
Je suis inscrit depuis quelques années maintenant.
Nah, je ne sais pas.
Je me mets lentement à la décomposition en ondelettes.
Je suis tombé sur ce schéma, sur la différence entre la décomposition habituelle et la décomposition par lots.
Je l'ai surligné moi-même pour une meilleure visibilité.
Ils affirment que la décomposition par lots donne des résultats plus précis que la décomposition habituelle.
Peut-être seriez-vous également intéressé de le savoir.
Oui, c'est une chenille.
MGC est PCA.
Je pense que la manière de le décomposer ne fait aucune différence, ce qui compte c'est ce que l'on en fait après...
Il y a quelques années, j'ai parcouru de nombreux livres sur les ondelettes, maintenant je suis plus intéressé par la façon de les calculer rapidement. Ces diagrammes sont en fait trompeurs. Les diagrammes montrent une répartition entre les composantes BF et HF. C'est ce que l'on retrouvera après la décomposition en ondelettes. Mais d'après le schéma, il semble que les ondelettes soient des filtres BF, alors qu'en fait les ondelettes sont des filtres passe-bande avec certaines propriétés que les mathématiciens apprécient.
Ce qui est décrit ci-dessus ne comprend pas de dispositif de levage. C'est assez intéressant, mais je n'ai pas approfondi le sujet.
Il devient probablement passe-bande après l'extraction des coefficients, un certain nœud,
fixant un seuil de pénalité et une réduction supplémentaire du bruit, la compression.
Je suis toujours en train de l'étudier aussi. Le fait est que les ondelettes sont applicables à la fois aux signaux unidimensionnels et aux données matricielles.
Peut-être que la levée ne s'applique qu'aux transformations matricielles. Pour l'instant, je veux comprendre les possibilités d'application des différentes approches.
Il ne s'agit pas de trouver un modèle réussi au hasard, mais d'augmenter la probabilité de réussite de ce modèle.
alors vous devez être plus précis.