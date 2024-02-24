L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2459
J'ai eu ce truc pendant 2 jours et demi.
Alors, qu'est-ce que tu as fini par m'apprendre à garer ?
Salutations Frères ! !!
Je me souviens l'avoir dit plus d'une fois, mais je vais le répéter. Oui, la méthode de formation et l'architecture des NS sont importantes, mais les données que vous utilisez sont bien plus importantes. À bien des égards, un large éventail d'architectures de réseau fonctionnera bien avec des données bien préparées. Il est naturel que chaque type de SN nécessite un prétraitement spécifique, mais si les données d'entrée, les informations que vous prenez pour entrer dans le réseau ont un sens pour la cible, alors le résultat sera visible immédiatement. Le point de creuser différentes méthodes de construction de la NS si la sortie seulement sur la configuration unique ne peut toujours pas travailler.
Je le dis simplement, au cas où des jeunes lisent :-)
de distinguer la tendance et le plat pour inclure le TS approprié
l'option consistant à rechercher les queues de graisse dans la distribution de l'asymétrie dans l'analyse des séries temporelles, est toujours la voie d'un modèle de prédiction basé sur un seul facteur - le facteur temps... Et les modèles multifactoriels (même ceux qui sont incorporés dans la fixation du prix des options à terme) ne peuvent toujours être exprimés mathématiquement que de manière générale et, bien sûr, la prévision(qui est déterminée par les données des modèles de régression statistique) et son niveau de confiance(par l'estimation de l'adéquation du modèle - par exemple le critère F de Fisher, etc.), ainsi que les limites, dans lesquelles le modèle est adéquat pour la période spécifiée.), et les limites dans lesquelles cette prédiction est la plus probable, - conduisent à la nécessité de prendre en compte l'erreur de modèle et l' erreur de prédiction également...
- Ensuite, nous mettrons tout cela dans des neurones et élaborerons des dépendances algorithmiques d'autres événements sur les valeurs des facteurs et leurs erreurs... -- ...c'est, je suppose, si vous le faites bien... mais pour construire un tel BC (système de calcul), pour n' obtenir de toute façon qu' une fraction de probabilité en sortie, je n'ai pas beaucoup de temps...
merci pour les commentaires de ceux qui ont essayé ces NS, mais, vraiment, sans données d'entrée correctes, la sortie sera juste "tout ce que Dieu fournit" (ce qui n'existe pas sans l'offre et la demande de toute façon).
... car il me semble de toute façon que plus il y a de facteurs, plus l'erreur cumulée est grande... même si, bien sûr, il ne faut attribuer que les facteurs moteurs dans son analyse... mais c'est au moins le taux d'intérêt et la masse monétaire (des données dont nous, en tant que détaillants, n'apparaissons qu'en dernier, voire pas du tout)... nous devrions également ajouter les exportations nettes et les investissements étrangers nets à l'analyse D & S, dont personne ne nous parlera...
P.S.
il suffit donc de s'en remettre intuitivement aux forces d'autorégulation des taux d'intérêt et aux impulsions monétaires et fiscales pour réguler le taux de change..... et attendez les vrais événements de conduite et non les ragots dans les nouvelles... un robot ne distinguera pas du tout les deux derniers (surtout s'il n'obtient pas un échantillon de données historiques suffisamment grand pour une analyse statistiquement valable)... pour les nouvelles, les ragots et les réactions, il vaut probablement la peine de parcourir l'histoire pour estimer où et quand se produira une crise ou une reprise économique - et il y a peu de cas de validité statistique
C'est pourquoi les taux d'intérêt à long terme sont le meilleur ami de l'analyste,
les taux d'intérêt à court terme sont le meilleur ami du trader... imho (si vous étudiez son comportement)... parce que si l'argent est pris sur le marché libre (D & S), c'est avec un intérêt.
Voici ce qu'il en est de l'apprentissage automatique
un peu comme le fumier - tout le fumier n'est pas bon pour fertiliser le sol que l'on vous propose... - il faut savoir d'où ça vient !... imho
(à doses modérées et de bonne qualité peut être bénéfique)... Bien sûr, sinon ça peut faire boomerang...
Voici ce qu'il en est de l'apprentissage automatique
Voici ce qu'il en est de l'apprentissage automatique
Qu'est-ce que ça a à voir avec le MoD ?
Avec ce genre de logique, on peut même aller jusqu'à la sage-femme qui a accouché du bébé ))))).
C'est juste une jolie enveloppe pour les débutants, et à l'intérieur, 0
