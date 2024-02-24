L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2453
pour sûr.
Je ne sais pas, mais à mon avis, cela fonctionnera si les données d'entrée sont qualitativement normalisées (uniformément) et seulement pour un Perspectron multicouche régulier.
et si vous utilisez des paquets NS prêts à l'emploi, vos nouvelles mesures seront gâchées par des pertes de données.
bien que peut-être vous cherchez quelque chose de similaire à l'optimisation par recuit, mais encore une fois, les techniques sont décrites, le but de la création d'un vélo n'est pas clair, et encore plus sa fiabilité et comment l'évaluer, imho
sur un test... ? le test est le même que la dérivée d'une fonction, peut être la même courbe, tangente au même point mais à deux fonctions différentes.
Tu as compris ce que tu as dit ? C'est un ensemble de mots sans signification.
Tu comprends ce que tu dis ? L'ensemble des mots n'a aucun sens.
vous ne savez pas ce qu'est un "dérivé" ? désolé....
vous apitoyer sur vous-même, avec vos pouvoirs de déduction...
О ! ! Bonjour Vladimir, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu depuis longtemps, vos articles m'ont vraiment manqué, vous n'écrivez rien de nouveau ? Peut-être sur d'autres ressources ?
Il y a aussi une question pour vous, il y a une "optimisation de gauss" (je suis sûr que vous savez), c'est comme la méthode de recherche la plus efektivny pour les fonctions de fitness "lourds", mais je ne peux pas obtenir de bons résultats avec elle ici est mon exemple, pouvez-vous donner un commentaire sur ma question, pourquoi si obtenir.
Salutations. Les articles utilisant R sur le site sont tabous. C'est pourquoi il n'y en aura pas.
1) Salutations. Les articles utilisant R sur le site web sont tabous. Par conséquent, il n'y en aura pas.
2) Concernant votre question, voulez-vous une réponse ici ou sur Stoke ? Il y a là de nombreuses erreurs et l'une d'entre elles est fondamentale.
1) Dommage.
=====
1) Dommage.
2) Où cela vous convient le mieux, il est intéressant de connaître toutes mes erreurs, fondamentales ou non...
P.S. Que j'ai appliqué l'approximation continue au problème pour l'optimisation discrète, je le sais.
=====
J'ai un paquet relativement nouveau en conjonction avec mt5, vous ne l'avez pas essayé ?
https://github.com/Kinzel/mt5R
1. Elle n'est pas pertinente pour le point 5. Tout fonctionne avec MetaTrader5(Py). Mais cela peut être vrai pour MT4.
2. Une erreur fondamentale. Les deux logiciels (mco et Gpareto) sont conçus pour l'optimisation multiobjectif et multicritère de fonctions, c'est-à-dire pour trouver les paramètres optimaux de plusieurs fonctions qui leur donnent le résultat minimum. Ils le font par des méthodes différentes.
Mais vous essayez d'utiliser une fonction pour obtenir un front de Pareto. Voici votre exemple réécrit (pas le meilleur choix de fonctions utilisant des probabilités, d'ailleurs)
Deux fonctions avec des paramètres différents sd et des limites supérieure et inférieure. La fonction objectif est la suivante.
Et une optimisation correcte.
Paramètres optimaux pour ces fonctions c(4, 4). Visualisation de ParetoFront + ParetoSet
Les points bleus représentent le front de Pareto, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de la fonction objective. Les points rouges représentent le ParetoSet, c'est-à-dire les valeurs de paramètres donnant la valeur minimale de la fonction. Ces valeurs peuvent être trouvées
Après avoir arrondi, nous obtenons la valeur optimale de c(4,4). La variante avec Gpareto dans le prochain post
C'est juste pour Py, c'est un nouveau paquet, le nom même est mt5R.
Oui, je comprends que j'ai besoin d'une optimisation multiobjectif.
Vous essayez d'obtenir un front de Pareto en utilisant une seule fonction. Voici votre exemple réécrit (d'ailleurs pas le meilleur choix de fonctions utilisant des probabilités)
Ma fonction de fitness simple recherche simplement l'indice vectoriel d'un point qui est un minimum en termes d'algorithme.
Idéalement, l'algorithme produira deux index, ces deux index seront des index de minima dans le vecteur
Je pensais qu'il n'y avait aucune différence entre la recherche de deux minima dans un vecteur ou d'un minimum dans deux vecteurs.
Mon fitness simple n'est pas un modèle de mon problème, je voulais juste faire une comparaison simple et visuelle des algorithmes pour moi-même.
Paramètres optimaux pour ces fonctions avec(4, 4). Visualisation de ParetoFront + ParetoSet
Je ne comprends pas ce que fait votre fonction de fitness, je connais tout le code, mais je n'arrive pas à en comprendre l'essentiel)