L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2447

elibrarius:

Quel genre de champignons mangez-vous ?

Toute impulsion dans un grand ensemble créera des phénomènes d'ondes. La modulation est applicable.
 
mytarmailS:

Ça ne marchera pas.

si tu creuses un peu plus, ça pourrait marcher.

 
Rorschach:

si tu creuses un peu plus, ça pourrait marcher.

Par exemple
 

Regardez cette entrée. Des arguments tout à fait réalistes sont avancés !


 
mytarmailS #:
Par exemple

Si je "vois" mieux que les autres, puis-je trouver quelque chose ?

 
Rorschach #:

Je ne le pense pas, car pour réaliser de bons gains, il faut voir l'avenir, ou du moins sa probabilité avec une forte probabilité de succès. Sinon, même si vous avez un olgaritm super lissant, il ne sert pas à grand chose :-(.
 
Rorschach #:

Non. Quelle que soit la façon dont vous "regardez" les spectres, il n'y a pas de répétitivité dans les mouvements de prix ultérieurs après le modèle actuel, qu'il soit spectral ou non. Il faut donc soit compliquer le motif, par exemple pour augmenter sa taille et faire face à la "malédiction de la dimensionnalité" (lire wiki), soit résoudre le problème de l'invariance de la TF, c'est-à-dire être capable de transformer les données de façon à obtenir le même motif à la fois pour les jours de la semaine et pour les minutes, le signal ach ach peut d'ailleurs être utile ici...
Il y a plusieurs autres façons, je vais tout faire en même temps.
 
L'analyse par grappes de volumes est l'un de ces moyens. Les données sur M1 et D1 sont les mêmes, ou plutôt les modèles. Et cela rend cette analyse avantageuse.....
 

Pour rechercher des modèles, vous devez d'abord maîtriser au moins les méthodes les plus élémentaires de transformation des données...

Le cerveau le fait sans réfléchir, mais l'algorithme doit le faire.

Un, un modèle, mais combien de degrés de liberté, je n'ai même pas enlevé la tendance, je l'ai fait tourner etc......

Maintenant, comprenez-vous à quel point il est stupide de donner les n dernières valeurs à l'AMO et d'attendre un miracle ?

Bien que je le fasse, je me repens, car c'est le moyen le plus facile, et il n'est pas nécessaire de réfléchir, et le résultat est prévisible...

Mihail Marchukajtes #:

Regardez cette entrée. Les points soulevés sont plutôt réalistes !


Divorcé. "Vendeur de tartes" -- regardez à partir de 19:30 -- c'est de ça qu'il parle lui-même.

Eh bien, le non-sens appelé "marché efficient" - il ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Il ne comprend pas que ce sophisme (la théorie du "marché efficient") est lui-même un instrument de corruption. Il n'a pas réussi à le comprendre.

