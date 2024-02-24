L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2330

mytarmailS:

Musk a acheté des bitcoins il y a quatre jours, grande nouvelle.

Vous pouvez voir sur les tendances de Google comment les gens recherchent l'information.

Et si vous comparez le graphique de "l'intérêt pour le bitcoin" et le prix du bitcoin, vous pouvez voir le lien à l'œil nu, et la corrélation quantitative > 0,6.

Prix bleu du bitcoin, tendance r.krvsny

Je suis sûr que l'analyse de Twitter est la même...

Ce n'est pas un mauvais signe...
 
denis.eremin:

Sans un exemple concret, ce n'est pas clair - montrez-le sur des paires.

Par analogie avec les randoms, entre les croisements de dollars, la corrélation devrait être de 0,5. Par exemple, entre les incréments logarithmiques de l'eurusd et du gbpusd.

 
mytarmailS:

Musk a acheté en janvier le stoner sous acide a dit ceci

 

Prospectivement

en outre

Trouver 10 différences, pour ainsi dire).

il s'avère que le bitcoin est totalement libre, selon les principes du marché pur, sans teneur de marché.

la corrélation est de 0.7222562



Et si nous normalisons la série en fonction de la volatilité, il apparaît que le bitcoin n'a jamais chuté. Il est intéressant de regarder non pas le prix absolu, mais le prix relatif.


 
mytarmailS:

... il s'avère que la mèche n'est jamais vraiment tombée.


En plein dans le mille !

 

A propos, il y a une forte suspicion que les séries normalisées par la volatilité sont de meilleurs prédicteurs.


 

Personne ne se soucie de savoir pourquoi plus d'argent dans le système rend le bitcoin plus cher ?

Les mathématiques de la pyramide sont intéressantes - intéressantes.

Bientôt, toutes les personnes du monde entreront dans le système, déposeront tout l'argent, et le paradis s'ensuivra). Le bitcoin vaudra des billions de livres. Et tout le monde pourra acheter sa propre usine avec des robots, des voitures sur pilote automatique distribueront des produits, et les gens s'allongeront sur la plage et achèteront à nouveau des bitcoins. Le prix d'un dollar investi sera multiplié par plusieurs fois en bitcoins.

C'est cool, non ? Mais cela me rappelle les tulipes ;)

 
Uladzimir Izerski:

Le bitcoin vaudra des billions de dollars. Et tout le monde pourra acheter sa propre usine avec des robots, des voitures en pilotage automatique livrant des produits, et les gens s'allongeront sur la plage et achèteront à nouveau des bitcoins. Le prix d'un dollar investi augmentera plusieurs fois en bitcoins.

Pour l'instant, ça ressemble à ça.

Rorschach:

Comme pour les randoms, entre les croisements de dollars, la corrélation devrait être de 0,5. Par exemple, entre les incréments logarithmiques de l'eurusd et du gbpusd.

avec ces connaissances uniquement au COC

