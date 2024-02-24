L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2331
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Avec une telle connaissance, seul le DSP
.
.
moi aussi. Comment pouvez-vous espérer 0,5 pour des instruments sciemment corrélés ?
Ce n'est même pas le niveau d'un débutant.
Le DSP est probablement en train de sur-transformer l'esprit.
Moi aussi. Comment pouvez-vous espérer 0,5 pour des instruments sciemment corrélés ?
ce n'est même pas le niveau d'un débutant.
Le DSP est probablement en train de sur-transformer son esprit en quelque sorte.
C'est pas comme s'il comparait des instruments corrélés, "connaisseur".
Il définit la corrélation entre les logarithmes d'incréments
Il ne compare pas les instruments corrélés, "l'expert".
Il détermine la corrélation entre les logarithmes d'incréments
Il ne vient pas de se cogner la tête ?
Tu t'es cogné la tête ?
Comment le savoir - si vous ne vous en souvenez pas, seul un médecin peut vous le dire.
Tu t'es fait défoncer la tête ?
Ou est-ce une grande révélation pour vous que les paires de devises peuvent être fortement corrélées et leurs incréments faibles ?
Eh bien, vous n'avez pas passé autant de temps en recherche pour rien...
Ou est-ce une grande révélation pour vous que les paires de devises peuvent être fortement corrélées et leurs incréments faibles ?
Eh bien, vous n'avez pas passé autant de temps à faire des recherches pour rien...
Le DSP est par là.
voir de quelle période vous prenez les incréments et ce qu'ils signifient, s'ils tombent dans des groupes de volatilité, etc.
"connaisseur"
Ne faites pas attention à lui, l'homme a une exacerbation.ps. J'ai eu une erreur, les paires n'étaient pas synchronisées.
Ne faites pas attention à lui, l'homme a une exacerbation.ps. J'ai fait une erreur, je n'ai pas synchronisé les paires.
ceux qui essaient d'écrire du python en style C et le détestent pour cela sont exaspérés)
ceux qui essaient d' écrire python dans le style C et le détestent pour cela sont exaspérés)
il y a quelque chose dedans)))