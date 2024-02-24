L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2303
Personne ne discute, ce n'est pas ce dont nous parlons...
contre-question - l'alcool ?
:)
Je ne bois du vin qu'à l'occasion
pour sigmoïde (respecté par tous, surtout par la DSP) sur la fenêtre NS, ne fonctionne pas bien avec les rips
Si vous aviez lu au moins 30 lignes de n'importe quel livre sur les DSP, vous sauriez que les "cassables" sont des cartouches pour un pistolet et que les fonctions sont "discrètes")).
Alors je vous suggère d'apprendre le latin.)
Je préférerais commencer à boire))
dicter la répartition
plusps Je cherchais juste une formule pour le mouvement brownien fractal.
Tout dans cette vidéo est parfait.
Si le commerce ne fonctionne pas et que vous travaillez comme éboueur, ne surchargez pas votre patte.
Je ne pense pas qu'il ait jamais eu son doctorat.
Il l'a abandonné et est allé faire un graal sur forex).
Sur le SP500, il allait trader comme ça. La verte est une prévision qui est perpétuellement en retard. De 2012 à 2015, il vendait presque tous les jours, car les prévisions sont inférieures à celles du jour précédent.
Ce qui le rend le plus heureux, c'est le signe de la "tendance linéaire".