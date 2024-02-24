L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2299

Nouveau commentaire
 

C'est drôle - dans Statistica, un bloc de réseaux neuronaux MPP(perseptron multicouche à direction directe) ne peut pas trouver une dépendance comme y = x1/x2.

Le paquet a cherché parmi 600 réseaux, le meilleur réseau présentant une précision inférieure à 80 %.

Le nombre de neurones cachés est compris entre 2 et 8.

 
denis.eremin:

C'est drôle - dans Statistica, un bloc de réseaux neuronaux MPP(perseptron multicouche à direction directe) ne peut pas trouver une dépendance comme y = x1/x2.

Le paquet a cherché parmi 600 réseaux, le meilleur réseau présentant une précision inférieure à 80 %.

Le nombre de neurones cachés est de 2 à 8.

Pas possible... combien de couches ?

 
mytarmailS:

Allez, allez... combien de couches ?

3


[Supprimé]  
denis.eremin:

C'est drôle - dans Statistica, un bloc de réseaux neuronaux MPP(perseptron multicouche à direction directe) ne peut pas trouver une dépendance comme y = x1/x2.

Le paquet a cherché parmi 600 réseaux, le meilleur réseau présentant une précision inférieure à 80 %.

Le nombre de neurones cachés varie de 2 à 8.

https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page3#comment_5706960

https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746

 
Les filets RBF n'ont pas été essayés - il faut beaucoup de temps pour compter.
 
denis.eremin:

3

combien de couches cachées ? )

 
mytarmailS:

combien de couches cachées ? )

Il y a un total de 3 couches dans chaque réseau.

 
denis.eremin:

Un total de 3 couches dans chaque filet.

vous avez réellement une couche cachée ?

 
denis.eremin:

Au total, il y a 3 couches dans chaque réseau.

Entrée, sortie, et caché ?

 
mytarmailS:

vous êtes vraiment 1 caché ?

Oui

1...229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306...3399
Nouveau commentaire