L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2299
C'est drôle - dans Statistica, un bloc de réseaux neuronaux MPP(perseptron multicouche à direction directe) ne peut pas trouver une dépendance comme y = x1/x2.
Le paquet a cherché parmi 600 réseaux, le meilleur réseau présentant une précision inférieure à 80 %.
Le nombre de neurones cachés est compris entre 2 et 8.
Pas possible... combien de couches ?
Allez, allez... combien de couches ?
3
https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page3#comment_5706960
https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746
combien de couches cachées ? )
Il y a un total de 3 couches dans chaque réseau.
vous avez réellement une couche cachée ?
Entrée, sortie, et caché ?
Oui