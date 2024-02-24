L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2305
Pendant que je m'amuse avec Fourier, j'ai esquissé un exemple.
Top :
En bas :
Pouvez-vous déchiffrer ce que cela signifie ?Zéro absolu en DSP, cosinus et sinus.
Une image intéressante
Je ne sais même pas quoi commenter. Sur l'image du haut sont les incréments et leur cumulus, sur l'image du bas sont leurs spectres. Pour les 3 sinus du spectre, vous pouvez clairement voir.
Alors comment en tirer profit ?
Sur le spectre incrémental, nous voyons 3 pics, nous leur appliquons un filtre, nous les extrapolons et nous en tirons profit.
la période des pics ne montre pas à partir de quoi il faut compter.
Y en a-t-il sur python ?
Pour 1024 échantillons de la série originale, la période de 64 sera à 1024/64+1=17 points, au 1er point il y a une composante constante. Les fréquences sont inversées par rapport à 1024/2, c'est-à-dire qu'il y aura deux pics (au début et à la fin).
Je ne le fais pas. Il y a juste une transformation de Fourier et c'est tout. J'ai généré la séquence, fait la transformation, l'ai tracée.
Je n'ai pas testé le code :
Quelles sont les classes dans cette image ?
Dans la colonne de gauche, deux classes (bleu et rouge)