L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1148
Non, d'une manière ou d'une autre, vous avez juste l'IMPLEMENTATION, quelque chose pour récompenser la fonction liée aux profits et aux pertes...puis fermé, l'agent de la tentative d'améliorer Naturellement lui-même pour faire le plus de profits :)
Mais c'est une grande question de savoir comment le faire :))))
J'ai essayé à ma façon ce que je vous ai montré :))
peut-être avons-nous besoin d'échantillons provenant d'autres distributions de probabilité, liées aux situations actuelles du marché (distributions), je ne sais pas :)
Où est-il allé ?
Il est parti depuis l'été ((
Il a disparu il y a longtemps, en été ((.
Je lui ai parlé pour la dernière fois le 31 juillet et je ne l'ai pas revu...
Maximka bonjour ! Ecoute, j'ai fait quelques prédictions sur les points pivots, jusqu'à présent seulement sur le B+, mais demain il y en aura aussi sur le B+...
les arrêts sont juste pour la visualisation, ce ne sont pas des cp.
Les prédicteurs travaillent déjà d'eux-mêmes à la hausse. J'ai une suggestion, et si je vous envoyais les données avec le format open | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3......
Vous générez vos prédicteurs à partir des données OHLC pour le filtrage et vous entraînez le réseau ou autre, peut-être arriverez-vous à quelque chose d'utile.
Qu'en pensez-vous ?
Hé, je n'ai le temps pour rien... Il y a tellement de choses à apprendre.
Sutton, Batroto. RL 2ème édition, qui n'est plus un projet mais la version finale https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view
exemples tirés du livre https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction
OK, je vais faire autrement... Je vais le faire moi-même, je vais générer les prédicteurs et je vais les mettre dans un fichier.
Je ne prendrai que votre formation et votre cible, ok ?
J'ai une formation en ligne, que vais-je faire de ces fichiers ?
Vous devez tout mettre dans mt5 dès le début pour qu'il n'y ait pas de contretemps.
Où sont Koldun, Doc, Fa, Aleshenka le fils, etc ? Où est Misha le professeur, après tout ? !
La plus belle branche est figée dans l'anabiose... Qu'est-ce qui se passe ?