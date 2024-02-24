L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1148

FxTrader562:

Non, d'une manière ou d'une autre, vous avez juste l'IMPLEMENTATION, quelque chose pour récompenser la fonction liée aux profits et aux pertes...puis fermé, l'agent de la tentative d'améliorer Naturellement lui-même pour faire le plus de profits :)

Mais c'est une grande question de savoir comment le faire :))))

J'ai essayé à ma façon ce que je vous ai montré :))


peut-être avons-nous besoin d'échantillons provenant d'autres distributions de probabilité, liées aux situations actuelles du marché (distributions), je ne sais pas :)

 
Où est-il passé ?
Dr. Trader ?
 
Aleksey Vyazmikin:
Il est parti depuis l'été ((

 
Novaja:

Je lui ai parlé pour la dernière fois le 31 juillet et je ne l'ai pas revu...

 

Maximka bonjour ! Ecoute, j'ai fait quelques prédictions sur les points pivots, jusqu'à présent seulement sur le B+, mais demain il y en aura aussi sur le B+...


les arrêts sont juste pour la visualisation, ce ne sont pas des cp.




Les prédicteurs travaillent déjà d'eux-mêmes à la hausse. J'ai une suggestion, et si je vous envoyais les données avec le format open | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3......

Vous générez vos prédicteurs à partir des données OHLC pour le filtrage et vous entraînez le réseau ou autre, peut-être arriverez-vous à quelque chose d'utile.

Qu'en pensez-vous ?

mytarmailS:

Hé, je n'ai le temps pour rien... Il y a tellement de choses à apprendre.

Sutton, Batroto. RL 2ème édition, qui n'est plus un projet mais la version finale https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view

exemples tirés du livre https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction

 
Maxim Dmitrievsky:

Bonjour, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit... Il y a beaucoup d'études à faire.

OK, je vais faire autrement... Je vais le faire moi-même, je vais générer les prédicteurs et je vais les mettre dans un fichier.

Je ne prendrai que votre formation et votre cible, ok ?

mytarmailS:

J'ai une formation en ligne, que vais-je faire de ces fichiers ?

Vous devez tout mettre dans mt5 dès le début pour qu'il n'y ait pas de contretemps.

 

Où sont Koldun, Doc, Fa, Aleshenka le fils, etc ? Où est Misha le professeur, après tout ? !

La plus belle branche est figée dans l'anabiose... Qu'est-ce qui se passe ?

