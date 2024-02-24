L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2301
Il y a certaines caractéristiques qui, curieusement, nuisent à la généralisation (je parle en particulier du catbust, mais cela s'applique probablement aussi à d'autres). Cela semble étrange, car il suffit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, et le modèle produit plus d'erreurs que sans elles.
par exemple, formé sur quelques brassages, puis en supprimer quelques-uns et la précision est devenue plus élevée.
Non, une couche est primitive, c'est juste une multiplication du poids.
C'est votre théorie.
pas la mienne.
J'ai décrit cet effet il y a longtemps.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/725189
Elle est détectée en réapprenant complètement le modèle.
C'est un bruit qui perturbe votre travail.
Oui, mais ici vous pouvez voir comment les caractéristiques interagissent. Dommage qu'il soit lié à un cadre MO spécifique.
car l'importance peut être sous-estimée par la multicollinéarité.Bien sûr, il n'est pas bon de tâtonner à la main quand il y a tant de signes...
C'est votre théorie.
C'est ici - le théorème de Tsybenko.
La formule présentée y = x1/x2. - est continue et seulement bidimensionnelle.
https://www.mql5.com/ru/code/9002
Recommandations :
Est-il discret ou continu?
C'est continu. Présente-t-il des lacunes et des trous ? Avez-vous regardé l'exemple de dessin ?
Oui....
Une fonction continue est unefonction qui évolue sans "sauts" momentanés (appelésécarts), c'est-à-dire une fonction dont les petites variations de l'argument entraînent de petites variations de la valeur de la fonction.Le graphique d'une fonction continue est uneligne continue.
Où est interrompuy = x1/x2?
x2=0