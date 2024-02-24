L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2301

Nouveau commentaire
[Supprimé]  

Il y a certaines caractéristiques qui, curieusement, nuisent à la généralisation (je parle en particulier du catbust, mais cela s'applique probablement aussi à d'autres). Cela semble étrange, car il suffit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, et le modèle produit plus d'erreurs que sans elles.

par exemple, formé sur quelques brassages, puis en supprimer quelques-uns et la précision est devenue plus élevée.

 
mytarmailS:

Non, une couche est primitive, c'est juste une multiplication du poids.

C'est votre théorie.

pas la mienne.

 
Maxim Dmitrievsky:

Il y a certaines caractéristiques qui, curieusement, nuisent à la généralisation (je parle en particulier du catbust, mais cela s'applique probablement aussi à d'autres). Cela semble étrange, car il suffit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, et le modèle produit plus d'erreurs que sans elles.

Par exemple, je me suis entraîné sur quelques brassins, puis j'en ai supprimé quelques-uns et l'erreur est plus élevée.

J'ai décrit cet effet il y a longtemps.

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/725189

Elle est détectée en réapprenant complètement le modèle.

C'est un bruit qui perturbe votre travail.

Еще про оценку предикторов
Еще про оценку предикторов
  • www.mql5.com
Пробую оценить важность предикторов для обученного леса, удаляя 1 из них и обучая лес снова. После чего из ошибки полного леса вычитаю ошибку леса c удаленным  предиктором. Если ошибка
[Supprimé]  
elibrarius:

Il y a longtemps, on a décrit un tel effet

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/725189

Identifié par un réentraînement complet du modèle.

C'est le bruit - qui fait obstacle.

Oui, mais ici vous pouvez voir comment les caractéristiques interagissent. Dommage qu'il soit lié à un cadre MO spécifique.

car l'importance peut être sous-estimée par la multicollinéarité.

Bien sûr, il n'est pas bon de tâtonner à la main quand il y a tant de signes...
 
mytarmailS:

Non, une couche est primitive, c'est juste une multiplication du poids.

C'est votre théorie.

C'est ici - le théorème de Tsybenko.

La formule présentée y = x1/x2. - est continue et seulement bidimensionnelle.


https://www.mql5.com/ru/code/9002

Recommandations :

  • Un réseau à trois couches (numLayers=3 : une entrée, une cachée et une sortie) est généralement suffisant dans la grande majorité des cas. Selon le théorème de Tsybenko, un réseau à une couche cachée est capable d'approximer n'importe quelle fonction multidimensionnelle continue avec le degré de précision souhaité. Un réseau à deux couches cachées est capable d'approximer n'importe quelle fonction multidimensionnelle discrète.
Ценовой прогноз с использованием нейронных сетей
Ценовой прогноз с использованием нейронных сетей
  • www.mql5.com
Индикатор, который использует нейронные сети для прогнозирования ближайших нескольких цен открытия. Сеть обучается методом обратного распространения ошибки. Обучение проходит автоматически, результат — самообученная сеть и самообучающийся индикатор.
 
elibrarius:

La formule présentée y = x1/x2. - est continue et seulement bidimensionnelle.

Est-il discret ou continu?

 
mytarmailS:

Est-il discret ou continu?

C'est continu. Présente-t-il des lacunes et des trous ? Avez-vous regardé l'exemple de dessin ?


 
elibrarius:

Continu. A-t-il des trous et des lacunes ? Avez-vous regardé l'exemple de dessin ?

Oui....

Une fonction continue est unefonction qui évolue sans "sauts" momentanés (appelésécarts), c'est-à-dire une fonction dont les petites variations de l'argument entraînent de petites variations de la valeur de la fonction.Le graphique d'une fonction continue est uneligne continue.

 
mytarmailS:

Oui....

Une fonction continue est unefonction qui évolue sans "sauts" instantanés (appelésdiscontinuités), c'est-à-dire une fonction dont les petites variations de l'argument entraînent de petites variations de la valeur de la fonction.Le graphique d'une fonction continue est uneligne continue.

A quel momenty = x1/x2 se casse-t-il ?
 
elibrarius:
Où est interrompuy = x1/x2?

x2=0

1...229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308...3399
Nouveau commentaire