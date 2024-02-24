L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2243
Je vois que ça ne sert à rien...
Mais vous devriez au moins essayer d'ouvrir le livre.
Très bien. Faites bouillir dans votre propre jus.
Je vois, vous êtes venu pour élever votre ego, mais ça n'a pas marché. Si vous ne répondez pas à une question simple : que filtrez-vous exactement et pourquoi, le wagon n'ira pas plus loin. Je pourrais aussi bien ouvrir le livre que je veux .
Ouais, ouais... pourrait aussi bien...
Par exemple, beaucoup de gens ici admirent Breyman, comme un génie, il a créé Random Forest, et il y a presque une centaine de scientifiques qui ont développé cette absurdité))))
Tous les seintistes en sont enthousiasmés, ils veulent presque lui construire un monument...
Et si vous demandez à l'un d'entre eux comment et pourquoi forrest fonctionne et le principe des ensembles en général, personne ne dira un mot, car ils n'en ont aucune idée...
Tout le monde pense que des Cynthiens géniaux l'ont inventé, mais il s'agit en fait d'une astuce de suppression du bruit par DSP, qui a probablement 100 ans, et qui n'est pas seulement fabriquée, mais expliquée et prouvée.
Voici un exemple du fonctionnement de la forêt ou des ensembles
Nous avons une cible "Y" qui est un certain résultat net que nous voulons atteindre, exprimez-le comme une onde sinusoïdale.
C'est un sinus + bruit.
Voici à quoi ressemble la sortie de l'arbre
Cette photo vous semble-t-elle familière ? ))
Voici comment se présente un ensemble d'arbres (modèles)
Et voici à quoi ressemble la sortie moyenne de 1000 arbres (modèles)
Là ! 100 ans de DSP commun, de réduction de bruit et de filtration...
Toutest très bien expliqué.
Maintenant, j'espère que vous comprenez ce que sont les ensembles de modèles et surtout POURQUOI cela fonctionne, tout est décidé par le bruit.
C'est une vieille histoire. Sans complication et vide. Et s'il a cru à cette histoire, alors son niveau de compréhension est proche de celui du nettoyeur. Et ils se retrouveront.
Savez-vous quel est le nouveau nom d'un nettoyeur ?
Clint-manager.
;))))))))))
Il n'est pas bon de noter les gens que l'on ne connaît pas.)) Sa vie dit le contraire.
Et je suis d'accord avec lui. Beaucoup de gens peuvent comprendre mais très peu peuvent expliquer ce qu'ils ont compris. (Ceux qui ne peuvent/veulent pas comprendre ne prennent pas en compte))))) ) )
Par exemple, beaucoup de gens ici admirent Breyman, comme un génie ........
Et même si l'amplitude du signal est 10 à 20 fois inférieure au bruit
comme ici
10 000 arbres donneront quand même le résultat.
Cool ! !!
tant que le bruit est normal....
Il n'est pas bon de porter des jugements sur des personnes que l'on ne connaît pas). Sa vie dit le contraire.
Et je suis d'accord avec lui. Beaucoup de gens peuvent comprendre, peu peuvent expliquer ce qu'ils ont compris. (Ceux qui ne peuvent/veulent pas comprendre ne prennent pas en compte))))) ) )
Il a donc reproduit l'histoire de façon sarcastique.
Et même si l'amplitude du signal est 10-20 fois inférieure au bruit
comme ici
10 000 arbres permettront toujours d'obtenir le résultat
Cool ! !!
l'essentiel est que le bruit soit normal....
Je comprends que l'approximation d'une onde sinusoïdale (ce qu'Asaulenko a également fait avec beaucoup de succès) semble très inspirante. Mais pourriez-vous décrire au moins une approche significative de l'utilisation des filtres numériques pour le trading ?La machine ne pouvait pas
Vous êtes juste un personnage de conte de fées ;))))
Si, grâce à ces décompositions, toutes sortes de parcelles stables sont extraites et qu'une bible d'états est réalisée (il est clair qu'ils sont infinis), alors pourquoi pas))))).
Il reproduisait donc ce conte de manière sarcastique.
Apparemment chacun a sa propre compréhension du sarcasmeA)))))