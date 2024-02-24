L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2095
Je ne sais rien mais je vous soutiendrai.
Il y a une raison à cela. Il s'agit d'une évaluation de la FA. Qui peut être utilisé pour n'importe quel but et tâche.
https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/526542/
et peut-être que quelqu'un d'autre sera intéressé (on dirait que je suis en train de me faire aspirer par Python)
Citation - "Google Colaboratory est un service en nuage relativement récent de Google, qui vise principalement à faciliter la recherche en apprentissage automatique et fournit tout ce dont vous avez besoin pour le faire directement dans votre navigateur.
Grâce à Google Colaboratory, vous pouvez accéder à distance à une machine alimentée par le GPU nVidia Tesla K80. Cela rend la vie beaucoup plus facile lorsqu'il s'agit de réaliser des expériences impliquant l'apprentissage automatique.
Google Colaboratory peut être utilisé pour :
- apprendre la programmation Python
- apprendre à travailler avec des progiciels populaires de construction de modèles d'apprentissage profond, tels que TensorFlow, Keras, PyTorch. Si, pour une raison quelconque, vous n'avez pas le bon paquet, vous pouvez facilement l'installer à l'aide du gestionnaire de paquets pip.
Google Colaboratory est une plateforme Jupyter Notebook (plus d'informations sur Notebook ici : https://webdevblog.ru/jupyter-notebook-dlya-nachinajushhih-uchebnik/) déployé dans le nuage. Il vous permet d'exécuter Jupyter Notebooks sur une machine distante. Les carnets sont des fichiers .ipynb stockés dans Google Drive."
C'est une bonne chose, vas-y.
Si les données ne sont pas trop volumineuses, il est préférable de les placer sur un PC local. Dans google colab les noyaux sont désactivés au ralenti, vous devez réinstaller tous les paquets et télécharger les données. Le processeur n'a que 4 cœurs et tesla n'est pas le plus puissant.
ils ont probablement mis à niveau les cœurs à un seul) si vous en voulez plus, vous devrez payer pour cela.
Je ne comprends pas, est-ce que le texte est plus confortable que le ssv ?
Quelle est la différence ? Je l'ai juste lu, c'est tout.
Avez-vous essayé d'utiliser toutes les devises ?
Maxim Dmitrievsky:
S'il y a une masse critique d'utilisateurs de Python ici - ils ajouteront le support natif d'ONNX à Metatrader, il sera facile de transférer des modèles de Python directement au terminal. Pour tester, publier sur le marché et ainsi de suite. Mais jusqu'à présent tout est très terne et sans vie... ou mis + s'il y a quelqu'un de vivant qui a besoin ou est intéressé. Disons qu'il existe un bon réseau entraîné sur tenseur ou torche montrant des résultats. Le transférer vers metatrader par vous-même est pratiquement irréaliste. Le même catbust soutient onnx.
(Je suis d'accord, bien que je ne comprenne pas encore ce qu'est ONNX))) mais j'ai jeté un coup d'œil rapide.
J'ai un modèle fonctionnel dans keras et il semble fonctionner sur mon testeur. Maintenant, j'essaie de l'exécuter sur un compte de démonstration dans MetaTrader. Il sera peut-être possible de le connecter à ONNX.
Est-ce que j'ai l'air d'un idiot ? )
Il s'agit de quelque chose comme json pour la sauvegarde et le transfert de modèles, un format commun. Peut être transféré à d'autres langues et d'un environnement à l'autre
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330
Je suis à une conférence sur le roll-up, je posterai plus tard.