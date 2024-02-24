L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2096
Je suis à une conférence sur le roll-up, j'écrirai plus tard.
à la conférence sur le roulement ? )))) ok))
Je vais à la réunion hebdomadaire des experts en dégustation de bière blonde, et je discute aussi du réchauffement climatique de la planète.
Allez-vous regarder le football avec de la bière ?
c'est tout.)
J'ai fait quelques outils, ça ne vous servira à rien. Si vous ne pouvez pas cuisiner les données, cela ne vous servira à rien.
c'est une bonne chose, allez-y.
Si les données ne sont pas trop importantes, il est plus pratique de les utiliser sur un PC local. Dans google colab les noyaux sont désactivés au ralenti, vous devez réinstaller tous les paquets et télécharger les données. Le processeur n'a que 4 cœurs et tesla n'est pas le plus puissant.
+ Oui, je l'aurais PITONÉ il y a longtemps puisque je devais faire beaucoup de codage.
Et restreint juste le fait que je devrai d'abord réapprovisionner ONNX, et ensuite je serai coincé avec le portage.
Bien qu'à l'heure actuelle, je suis sûr qu'il est possible d'entraîner les architectures/modèles/algorithmes existants et de les porter sur le terminal.
Ouais, non... le football n'accroche pas vraiment, j'aime les courses, et le billard, j'aime regarder et jouer.
oui, c'est ça.)
J'ai fait quelques outils, ça ne te servira à rien. Si vous ne savez pas comment cuisiner
Et quoi, vous savez déjà ce qu'est un max pooling ? )
Alors, quoi, vous savez déjà ce qu'est le max pooling ? )
Je sais ce qu'est le max pooling, mais aujourd'hui c'était le cours d'introduction.
ils ont le traitement de l'image et la vidéo, mais il n'est pas difficile de le transférer aux séries chronologiques
Eh bien, 3 personnes ont déjà voté pour ONNX (y compris moi), peut-être que quelqu'un va venir
Je suis également favorable à ONNX. Je commence à me rendre compte que le sujet du commerce de l'information ne peut être abordé sans MO.
J'ai vérifié eur m5 sur tous les instruments que j'ai en mt
Les données sont dans une fenêtre glissante normalisée de taille 5, il s'est avéré 230 signes
Chaque trait a son propre nom dans chaque position comme "XAUUSD1" .... "XAUUSD5"
J'ai utilisé l'algorithme "Boruta" pour présélectionner les signes.
Il n'en a mis que 25 de bons.
liste des bons
Diagramme d'importance pour la sélection
Forêt formée sur les attributs sélectionnés
Accuracy : 0.6892
une liste d'attributs importants pour le modèle (les plus importants parmi ceux qui ont été sélectionnés)
de toute façon... Je pensais que ce serait plus lumineux.
Qu'est-ce que l'USDDKK ? ))
Ahahaha ;)) la couronne danoise domine l'euro ))))