L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2088
Et si vous y réfléchissez ?
Un filtre passe-bande est un filtre qui laisse passer une gamme donnée de fréquences (bande passante).
pour faire une telle chose, vous devez d'abord au moins effectuer une transformée de Fourier.
la signification physique de MACD est un delta entre deux dispositifs de moyenne de prix, chacun d'entre eux étant orienté sur un intervalle de temps différent, et ils sont comparés maintenant
Oscillateur ? Donc c'est un groupe d'amis.
Dans la fréquence verticale, il peut y avoir plusieurs pics à un moment donné, s'il y en a 5 par exemple, il faut 4 filtres BF pour les séparer les uns des autres. Avec chaque barre, ces pics changent de fréquence ou disparaissent complètement.
Un modèle FLEXIBLE est un modèle qui est relié par des règles simples à partir d'un modèle simple).
La simplicité ne doit pas tuer l'efficacité du modèle. A nos béliers. Les signes devraient inclure la prise en compte du mouvement unidirectionnel du prix et l'impact perçu sur le prix de la nouvelle, que la prévision se soit réalisée ou non. Le simple mouvement de prix provoqué par la nouvelle n'est pas suffisamment informatif.
Alors peut-être que les signes devraient être basés sur le zigzag - les longueurs des genoux et les temps des sommets, par exemple. Cela supprimera immédiatement la dépendance à l'égard des sauts de volatilité inutiles.
Faites Fourier à partir d'incréments, vous pouvez même vous passer de SSA.
Expliquez pourquoi s'il vous plaît, je vais tuer toutes les informations sur les tendances et les grandes fluctuations.
Fréquence verticale, à un moment donné il peut y avoir plusieurs pics, s'il y en a 5, par exemple, il faut 4 filtres BF pour les séparer les uns des autres. Avec chaque barre, ces pics changent de fréquence ou disparaissent complètement.
Regardez ce fichier, le prix et les 8 composantes PCA sont presque les mêmes, je me demande si dans la décomposition des caractéristiques de la série sont également flottants comme dans le prix normal ou non
Dans ce cas, les signes devraient peut-être être basés sur un zigzag - longueur des genoux et durée du haut, par exemple. Cela permettrait de supprimer immédiatement la dépendance aux pics de volatilité inutiles.
Lorsque la nouvelle est déclenchée dans la direction opposée, oui, mais lorsque l'impact est unidirectionnel, nous aurons de fausses indications du début du zigzag. Dans la direction du changement de vitesse, je pense que nous devons regarder. Calcul de la moyenne du canal des petits zigzags. Il n'est pas possible d'enquêter en une seule fois. Il est nécessaire de sélectionner les cas d'impact sur les prix et d'absence d'impact. Nous devons également déterminer la période optimale pour le zigzag.
oscillateur ? Donc c'est un groupe d'amis.
Ce n'est pas le cas.
Quel type de passe-bande est-ce ?
Les filtres passe-bande utilisent la résonance de la bande passante souhaitée.
un peu comme un réseau neuronal où vous définissez les coefficients et obtenez le signal désiré.mais il est possible de filtrer sans elle
Dans tous les cas, ceux qui sont coréalisés devront s'allonger, et ceux qui sont opposés devront se raccourcir. Mais dans l'ensemble, oui, nous devons calculer, il est impossible de le faire mentalement.
Malgré le fait qu'il n'y ait que quatre variantes de nouvelles (L, M, H et pas de nouvelles), en tenant compte du fait que nous avons des paires - nous avons 16=4*4 variantes.
Les paires, oui, vous devez prendre des nouvelles des deux pays. Je ne comprends pas les options. Fort, moyen, petit ? Si oui, peut-être que la simplification est ou n'est pas. Ensuite, il y a 4 options.
