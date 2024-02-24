L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1960
Une grille avec 1 neurone et 1 entrée produite. 1,7 million de tiques. 0,618 transactions rentables, 0,38 d'espérance. Si vous voulez le vérifier, je vous enverrai la série originale.
Je n'ai pas encore compris comment il fonctionne, mais il semble tenir compte de l'écart.
Filtre 0. Les transactions rentables sont de 0,598. Le gain attendu est de 0,019.
Filtre 5. Transactions rentables 0.79. Attente de 0,0487.
Qu'est-ce que c'est, pouvez-vous fournir plus de détails ?
qu'est-ce que c'est, pouvez-vous élaborer un peu plus ?
Dans l'article, Saber utilise un filtre à tic-tac pour réduire les calculs. Si je comprends bien, 0 supprime les fluctuations inférieures au spread, 5 élargit le spread de 5 pips.
La grille sur de telles données voit toujours un motif, bien que l'espérance de mat est inférieure à la propagation, mais le réseau n'a qu'un neurone, une entrée.
En général, le réseau a trouvé quelque chose, il est logique d'approfondir les recherches. Je n'ai rien à ajouter.
ok, merci
Il y avait un gars ici qui offrait 100 000 $ pour un bot cool sur NS. Laissez-le faire le concours sur Cagle...
mais dommage qu'il ne soit qu'un f...fainéant).
(gloussements) C'est sûr... Et un imbécile de f...l.
Au fait, les motifs avec le temps n'ont pas passé le test de la réalité(((
Je n'ai pas d'as non plus.