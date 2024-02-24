L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1954

Une grille avec 1 neurone et 1 entrée produite. 1,7 million de tiques. 0,618 transactions rentables, 0,38 gain attendu. Si vous voulez le vérifier, je vous enverrai la série initiale.

 
Une grille avec 1 neurone et 1 entrée produite. 1,7 million de tiques. 0,618 transactions rentables, 0,38 gain attendu. Si vous voulez le vérifier, je vous enverrai la série initiale.

Si vous voulez vérifier la série initiale, veuillez m'envoyer les photos de la zone d'entraînement. Je voudrais les utiliser sur des parcelles de test ou d'oob.
 
Les photos de la parcelle d'entraînement n'intéressent personne. Construisez sur une parcelle d'essai ou une parcelle d'oob.

c'est la validation

 
c'est la validation

Stable comme une flèche... Je n'arrive pas à le croire.
c'est la validation

ajouter la pâte à tartiner )

 
ajouter la pâte à tartiner )

c'est l'étape suivante, c'est comme si le prix était aléatoire et qu'il y avait un profit sur 1 neurone

au hasard


c'est l'étape suivante, comme le prix est aléatoire et il y a un profit sur 1 neurone

sur le hasard


jusqu'à présent tout s'adapte) mais l'écart peut être un problème pour le TS

 
Pour l'instant, tout concorde, mais l'écart peut être décidé par le TS.

Je vais quand même ajouter l'écart, je ne sais pas encore comment le faire correctement, il me faut une cible, quelque chose comme un zigzag.

Je vais quand même ajouter un écart, je ne sais pas encore comment le faire correctement, il me faut une cible, quelque chose comme un zigzag.

soustraire de chaque transaction

 
les 500 premiers


Une grille avec 1 neurone et 1 entrée produite. 1,7 million de tiques. 0,618 transactions rentables, 0,38 gain attendu. Si vous voulez vérifier, je vous enverrai la série initiale.

La "série brute" est-elle un prix ou un échantillon ? Envoyez-moi l'échantillon.

