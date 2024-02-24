L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1959
Bref, j'ai trouvé une technologie qui va résoudre le problème du Graal. On prend GPT-3, on écrit "faire un bouton pour tondre l'argent" et il sort un code fonctionnel.
Q : Comment épelez-vous morgl ?
A : Morgla a besoin d'être embroché avec une fourchette.
Q : Combien de noix dans une boulette ?
A : Il y a trois tics dans la boulette.
Q : Combien d'arcs-en-ciel faut-il pour passer de Hawaï à dix-sept ?
R : Il faut deux arcs-en-ciel pour passer de Hawaii à dix-sept.
Q : Quelles idées vertes incolores dorment férocement ?
A : Les idées vertes incolores dorment férocement.
Q : Comprenez-vous ces questions ?
R : Je comprends ces questions.
le répéter à la place des prières du matin
Même si l'IA est forte, le retard et le manque de compréhension de "ce qu'il faut faire" ne peuvent être soignés que par le bachotage).
Tu te moques de moi ou quoi ? J'étais bourré hier, je suis un peu flou aujourd'hui, mais j'ai gagné 3-0 au billard.)
============================================================
Je viens de commencer à appliquer le filtre temporel à mes modèles, vous réagissez au modèle uniquement dans une certaine plage de temps ...
instrument - eur 5 min.
prendre 30 pips. 10 pips stop.3 à 1
+ commission de 1p.
Nous devons rechercher et examiner chaque modèle séparément, mais il en est ainsi.
coupures :
chaque ligne est une caractéristique différente d'un motif différent
Ce sont juste les patrons pour un profit, il y en a une centaine...
L'image montre l'un des motifs
Chaque modèle est négocié dans un cadre temporel strictement distinct...
Voici les offres d'un des motifs
Actions d'un des motifs
un autre
l'autre
et ainsi de suite...
coupures :
chaque ligne est une caractéristique différente d'un motif différent
Les patrons sont uniquement à but lucratif, il y en a une centaine...
Chaque modèle est négocié dans un cadre temporel strictement distinct...
Voici les transactions de l'un des modèles
Ouais, ouais, ouais, ouais.)
Peut-être que ce n'est même pas l'information qui entre directement dans votre tête, mais la personne n'est pas moralement ou informationnellement prête pour cette information parce qu'elle l'a fait pendant des années sans résultat, et puis vous avez mûri, commencé à comprendre plus etc. et maintenant il commence à regarder la même information différemment, en prenant les nouvelles connaissances et le résultat est différent aussi, bien que les données soient les mêmes ....
=================================
Modèle avec une transaction perdante
le regarder
Je pense que je peux considérer cela comme une mauvaise prédiction ;)
Légèrement erroné, les ordinateurs numériques fonctionnent avec des informations sous forme de 0 et de 1. Qu'il y ait ou non du courant dans le conducteur formant des réseaux de niveau supérieur. Un signal analogique peut être converti en numérique par desCRIption. Mais je pense que ce qui se passe ici n'est pas une addition et des opérations mathématiques avec la présence ou non de courant dans le conducteur, mais avec le niveau de tension dans un conducteur donné, qui est le signal analogique qu'ils ont en quelque sorte appris à additionner. Eh bien, si vous voulez cinq, c'est 5 volts sur la broche du processeur, et si vous voulez 8,345354346346, c'est la même quantité de volts.
Comme je l'ai dit dans ma vidéo, il y a deux talons d'Achille qui ne sont pas actuellement mis en œuvre par rapport au neurone biologique. La première est la capacité de couper et d'établir des connexions entre les neurones et la seconde est de travailler numériquement, où il existe une descriptibilité sous la forme d'un ordre de grandeur décimal. Dans le monde analogique, ces dimensions sont beaucoup plus grandes et je pense qu'elles sont individuelles pour chaque neurone, c'est-à-dire que le signal analogique a une dimension infinie où nous pouvons affiner le nombre par un nombre infini de chiffres après la virgule. Le monde des nombres réels est comme ça :-)
Si je comprends bien et que le processeur fonctionnera avec des signaux analogiques, il s'agit d'une véritable avancée là où le talon d'Achille est déjà réduit..... En fait, à l'intérieur de notre tête, des cellules neuronales transfèrent des signaux analogiques entre elles.
Je pense que dans l'article, c'était analogique - ils ont mis les résultats des "poids des neurones" qui étaient directement écrits dans le CPU. (il n'est pas dit qu'ils ont trouvé un substitut au transistor), ce qui signifie que le courant était de 0 et 1 et qu'il le reste. Pour le courant analogique, nous n'avons pas la possibilité de le modifier, nous sommes protégés contre les erreurs extérieures qui peuvent le modifier, nous avons la possibilité d'enregistrer et de stocker différents courants de tension et de les traiter.
Je comprends que le tracé de la formation, mais cette fois-ci, j'ai choisi le pire résultat de la stratégie de base pour la période (avant cela, j'avais pris le meilleur) et j'ai décidé de l'améliorer. Voici comment s'est déroulée l'opération de base
Et la grille elle-même. Malheureusement, je n'ai jamais vu un modèle entraîné échouer à faire un moins dans l'optimisation. Il est donc impossible de calculer un certain nombre de paramètres.
En plus d'une métrique préfabriquée qui est construite aujourd'hui et qui est impliquée dans le processus de formation. Il serait souhaitable d'avoir un tel outil en P, qu'il soit possible d'estimer en plus des polynômes, non seulement par leur travail mais visuellement...... . Il existe une valeur de travail des polynômes en unités réelles, et ici comment les analyser par rapport à la cible ?
Et les flèches elles-mêmes, la façon dont cela fonctionne dans la vraie vie.... Mais bon, j'en ai eu une centaine aujourd'hui.......
grille analogique
Je comprends que le tracé de la formation, mais cette fois-ci, j'ai choisi le pire résultat de la stratégie de base pour la période (avant cela, j'avais pris le meilleur) et j'ai décidé de l'améliorer. Voici comment s'est déroulée l'opération de base
Et la grille elle-même. Malheureusement, je n'ai jamais vu un modèle entraîné échouer à faire un moins dans l'optimisation. Il est donc impossible de calculer un certain nombre de paramètres.
En plus d'une métrique préfabriquée qui est construite aujourd'hui et qui est impliquée dans le processus de formation. Il serait souhaitable d'avoir un tel outil en P, qu'il soit possible d'estimer en plus des polynômes, non seulement par leur travail mais visuellement...... . Il existe une valeur de travail des polynômes en unités réelles, et ici comment les analyser par rapport à la cible ?
c'est ça, le graal
il y aura un signal ?