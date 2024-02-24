L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1946

Retrog Konow:

Vos camarades ne connaissent pas la signification de ce mot. Tu es le plus intelligent ici maintenant).

Tu n'es pas encore sorti d'ici, n'est-ce pas ?

 
Tag Konow:

Voyez comment je sais comment programmer en MQL :

Woooooow, coolaaaasn ....

Maintenant, montrez-moi comment vous entraînez le filet.

 
Evgeny Dyuka:
Qu'entendez-vous par "entrées" ?

Ce que vous donnez aux filets.

 
Maxim Dmitrievsky:

Tu es déjà sorti d'ici ?

Nah, je m'amuse ici.))

 
mytarmailS:

Woooooow, coolaaaasn ....

Maintenant, montrez-moi comment vous entraînez le filet.

C'est donc pour cela que je participe à la branche - pour apprendre)).

 
C'est donc pour cela que je suis dans ce fil - pour apprendre).

des mois de réflexion ? Va manger ta soupe aux choux, ta mère l'a déjà faite...

 
Mihail Marchukajtes:
C'est un peu comme si on lui arrachait son coucou..... si je comprends bien... :-)

Il y a un langage commun d'association ici. ))) Que veux-tu que je t'explique ? Dieu interdit que je dise un mot intelligent et que vos pensées aillent dans l'autre sens.))

 
Rorschach:

Ce que vous donnez aux filets.

Je ne trouve rien d'efficace, au début j'essayais juste de voir ce qui influencerait mieux les résultats, mais ensuite j'ai abandonné, c'était trop fastidieux. TensorBoard semble pouvoir vous aider. Je ne l'ai pas encore mis au point, si vous vous y mettez, faites-moi savoir comment, si vous le mettez en place.
TensorBoard  |  TensorFlow
TensorBoard fournit les solutions de visualisation et les outils nécessaires aux tests de machine learning : Suivi et visualisation de métriques telles que la perte et la justesse Visualisation du graphe de modèle (opérations et couches) Affichage d'histogrammes de pondérations, de biais ou d'autres Tensors au fur et à mesure de leur évolution...
 
Maxim Dmitrievsky:

tout ce qui précède est également rélié

ici, dans la deuxième ligne, In ne change pas seulement In, mais aussi Out

vous devez éviter de telles affectations si possible pour éviter toute confusion lorsqu'un changement dans une variable implique un changement dans l'autre variable

Tout le monde maudit le C++ pour ses références, mais Python a décidé d'aller plus loin et de les fourrer partout.

 
Maxim Dmitrievsky:

Étude du paquet tsmp

Un truc intéressant, une sorte de reconnaissance d'état dans un modèle de Markov caché.

Je ne sais pas comment l'utiliser mais je vais le garder à l'esprit ...

fonction

find_snippet()

