Valeriy Yastremskiy:

L'essentiel est de ne pas perdre la face).

C'est de ça que je parle.

apprendre à ne pas perdre, à ne pas chercher une entrée

Ne pas perdre, c'est gagner

Retrog Konow:
Vous avez été gravement traumatisé. Va voir un psychiatre ou autre... Je ne veux pas ajouter à votre traumatisme. Restez à l'écart.
Nous y voilà)) honte à vous.
 
Renat Akhtyamov:

c'est ce dont je parle.

apprendre à ne pas perdre, plutôt que de chercher une entrée

ne pas perdre, c'est gagner

C'est absurde. Ne pas perdre, c'est rester assis sur la clôture, où vous ne pouvez pas non plus gagner de l'argent. Il n'y a aucun intérêt à cette déclaration.....
 
Mihail Marchukajtes:
Stupide. Ne pas perdre, c'est rester assis sur la clôture, où vous ne pouvez pas non plus gagner de l'argent. Il n'y a aucun sens à cette déclaration.....

Misha, avec ton cerveau, éteins le robot.

ne pas perdre, c'est gagner de l'argent.

ouvrir un commerce, il devient déficitaire,

la politique est de ne pas perdre, la question est de savoir comment ?

Tu vas trouver comment faire. Tu vas mettre le robot en marche.

Vous ne pouvez pas le faire à la main.

C'est le Graal.

 
Renat Akhtyamov:
Misha, avec votre cerveau, éteignez le robot.
Je suis passé par là il y a longtemps, ça n'aide pas...... Dans le sens de la phrase "L'essentiel est de ne pas perdre". C'est de l'autodestruction....
 
Eh Ma, je pense faire une autre vidéo du marché lui-même maintenant. Pour dissiper certaines idées fausses parmi les personnes rassemblées.....
 
Mihail Marchukajtes:
"L'essentiel est de ne pas perdre. C'est de l'autodestruction....

Qui pourrait le contester) mais ce n'est pas à propos du visage)

 
elibrarius:

Avez-vous essayé de réduire quelque chose ?

 
mytarmailS:

Avez-vous essayé de réduire quelque chose ?

Non.
Été. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. J'expérimenterai à l'avenir quand j'aurai le temps.
 
Rorschach:

Je veux essayer de tirer les poids de la couche d'entrée, je dois trouver comment.

Pour un réseau avec 1 neurone et 100 entrées. A gauche toutes les entrées, au centre les 10 dernières. A droite, 10 neurones avec 100 entrées.

Augmentation de

Le même réseau est fortement surentraîné


Poids pour que la grille se croise avec ma(100) 100 entrées à gauche, ma(50) 100 entrées à droite.


