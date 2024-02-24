L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1950
L'essentiel est de ne pas perdre la face).
C'est de ça que je parle.
apprendre à ne pas perdre, à ne pas chercher une entrée
Ne pas perdre, c'est gagner
Vous avez été gravement traumatisé. Va voir un psychiatre ou autre... Je ne veux pas ajouter à votre traumatisme. Restez à l'écart.
Stupide. Ne pas perdre, c'est rester assis sur la clôture, où vous ne pouvez pas non plus gagner de l'argent. Il n'y a aucun sens à cette déclaration.....
Misha, avec ton cerveau, éteins le robot.
ne pas perdre, c'est gagner de l'argent.
ouvrir un commerce, il devient déficitaire,
la politique est de ne pas perdre, la question est de savoir comment ?
Tu vas trouver comment faire. Tu vas mettre le robot en marche.
Vous ne pouvez pas le faire à la main.
C'est le Graal.
Misha, avec votre cerveau, éteignez le robot.
"L'essentiel est de ne pas perdre. C'est de l'autodestruction....
Qui pourrait le contester) mais ce n'est pas à propos du visage)
Été. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. J'expérimenterai à l'avenir quand j'aurai le temps.
Je veux essayer de tirer les poids de la couche d'entrée, je dois trouver comment.
Pour un réseau avec 1 neurone et 100 entrées. A gauche toutes les entrées, au centre les 10 dernières. A droite, 10 neurones avec 100 entrées.
Le même réseau est fortement surentraîné
Poids pour que la grille se croise avec ma(100) 100 entrées à gauche, ma(50) 100 entrées à droite.