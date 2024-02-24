L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1804
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Donc je demande - as-tu essayé l'autre côté ? Elle ne connaît pas la gauche aussi, n'est-ce pas ? - Toi et moi savons que la carte va vers la droite, ne lui dis pas ! ))
J'ai essayé, ça ne fait aucune différence. Mais si le test est à droite, alors il a déjà beaucoup bougé quand il commence à négocier. Il est préférable de tracer la dernière date, imha, alors la probabilité de profit est plus élevée.
C'est mieux de faire un stagiaire de dernière minute, imha, alors il y a une plus grande probabilité d'un bénéfice
oui c'est clair
La question est de déterminer la durée de vie du TS - si vous pouvez la déterminer, tout est ok - négociez-le pendant un certain temps - enseignez-le - négociez-le à nouveau - enseignez-le...
Je n'ai pas assez de données pour le test, c'est pourquoi je suggère de vérifier à la fois la main droite et la main gauche, bien que cela n'ait pas de sens de regarder profondément dans l'historique, la volatilité change tout le temps, donc seulement quelques années sont pertinentes, au moins j'utilise la génétique pour les options à 1,5 an, le forwardtest pour 6 mois, parfois pour un an, plus d'un an TS montre généralement un drawdown important, pas celui que je voudrais.
oui c'est clair
la question est de déterminer le temps de la persistance TS - si vous pouvez le déterminer, alors tout est OK - négocié son temps - enseigné - négocié - enseigné...
Je n'ai pas assez de données pour le test, c'est pourquoi je suggère de vérifier à la fois le côté droit et le côté gauche, bien que cela n'ait pas de sens de regarder profondément dans l'historique, la volatilité change tout le temps, c'est pourquoi seulement quelques années sont pertinentes, au moins j'utilise la génétique pour les options à 1,5 ans, le test à terme pour 6 mois, parfois pour un an, plus d'un an TS a un grand drawdown - pas celui que je voudrais.
Il n'y a pas de signes qualitatifs, je dois inventer un vélo. Si vous obtenez 5X du plateau, alors c'est un bon modèle de toute façon.
il n'y a pas de caractéristiques de qualité, vous devez inventer un vélo. Si le 5X doit être rejeté par Train, alors c'est un bon modèle de toute façon.
c'est le problème, ne pas deviner l'avenir - combien de temps cela prendra, mais le planifier
En ce qui concerne la croissance des dépôts, plus on s'éloigne de l'OOS, plus il est probable de commencer à perdre, et si le lot a augmenté, plus il est probable de sortir à la vitesse d'une comète )))).
Si je regarde les signaux, je vois un graphique lisse avec de petits drawdowns, mais ensuite je vois des trades, et tout est OK, TS a cessé de fonctionner, mais le drawdown est beaucoup plus grand que lorsque j'ai commencé TS.... comme si l'anti-Martingale triomphe - ce sujet est vieux ;)
c'est le problème, ne devinez pas l'avenir - combien de temps il va durer, mais planifiez-le
quant aux observations, le principal moyen de décharger est de déposer % du dépôt lorsque le dépôt augmente, plus on s'éloigne de l'équilibre, plus il est probable que les pertes commencent, et si le lot a augmenté, plus il est probable qu'ils déchargent à la vitesse d'une comète)).
Si je regarde les signaux, je vois un graphique lisse avec de petits drawdowns, mais quand je regarde les transactions, tout est OK, TS a cessé de fonctionner et le drawdown est beaucoup plus grand que lorsque j'ai commencé TS.... comme si l'anti-Martingale triomphait - c'était un vieux sujet ;)
Quoi qu'il en soit, si vous avez une idée de ce que l'on peut visser dans les copeaux de kach-ve, je peux vérifier très rapidement ;)
J'ai essayé à la fois les incréments, les régressions et d'autres trucs, les résultats varient selon les cas.la nouvelle dans le testeur n'a jamais été faite, il aurait été amusant de jouer avec eux
2 ans de COU, formation au cours des 5 derniers mois
Pour être exact, la période est de 2 ans). Cela dépend beaucoup des périodes. Et la modélisation à superposer, sans eux apparemment nulle part. La question est celle de la durée minimale de validité.
(Je suis désolé, la période est de deux ans). Cela dépend beaucoup des périodes. Et la modélisation, car il semble que nous ne puissions pas nous en passer. La question est celle de la période minimale de fiabilité.
Sur eurobucks, presque toutes les caractéristiques sont bien formées pendant 2 ou 3 ans, il y a manifestement un modèle. Avec d'autres instruments, c'est pire.
Le robot trouve vraiment le modèle, s'il y en a un. Mais ils ne jouent pas un rôle particulier.
les nouvelles dans le testeur n'a pas été fait, il serait amusant de jouer avec eux
News, ne serait-ce que pour analyser un fichier téléchargé, il a environ 10 ans, je pensehttps://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773.
Mais oui, cela fait longtemps que je souhaite pouvoir parcourir rapidement et facilement les actualités).
News, ne serait-ce que pour analyser un fichier téléchargé, il a environ 10 ans, je pensehttps://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773.
Mais oui, pendant longtemps, j'ai voulu parcourir rapidement et facilement l'actualité).
ne veulent pas se déranger, synchroniser avec le testeur de données ... Bae :) bien que ... quel enferles nouvelles dans le testeur sont les meilleures hav
Sur Eurobucks, presque n'importe quelle puce depuis 2 ou 3 ans rapporte bien, il y a clairement un modèle là. Avec d'autres instruments, c'est pire.
Je dirais aussi que je dois apprendre par l'instrument). Si la matrice change pendant une période plus courte que la période nécessaire à l'apprentissage, il s'agit probablement de SB).