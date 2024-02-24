L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1617
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Aidez-moi et écrivez comment faire pour que l'EA ouvre des trades uniquement sur le GBPJPY. Et analyser le tableau où il en est. Merci !
Oui, ils le feront. Bientôt. J'ai accidentellement écrit un livre lorsque j'ai commencé à préparer la conférence, mais l'essentiel est que je souhaite vous présenter la théorie du réentraînement. Je veux le soumettre au jugement du public, pour ainsi dire :-)
Je n'arrive plus à y croire, tu es comme le garçon qui criait "loups, loups..." et puis personne ne l'a cru(((
La dernière version de Reshetov était la 14ème. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai terminé l'optimiseur à la version 15 et c'est ainsi que j'ai pris ma décision personnelle.
Yura, arrête de te cacher, tout le monde a tout compris depuis longtemps :)
Dès le début, je n'ai pas cru à la version concernant la mort ou le fait d'aller voir les gardiens.
Je veux créer mon indicateur neuro pour MT5. Question : l'indicateur passera-t-il les procédures formelles pour être inclus dans la bibliothèque des indicateurs s'il a de telles limitations ?
1. l'utilisateur doit autoriser WebRequest dans les paramètres MT.
2. le backtest ne fonctionnera pas, mais au démarrage un petit historique sera chargé - à partir du moment actuel d'une bougie 100 en arrière.
Yura, arrête de te cacher, tout le monde a tout compris depuis longtemps :)
Je n'ai pas cru à la version du décès ou de la gardienne dès le début.
Yura, arrête de te cacher, tout le monde a tout compris depuis longtemps :)
Je n'ai pas cru à la version du décès ou de la gardienne dès le début.
Les vendeurs ont un vrai nom et un nom de famille, ils utilisent un passeport.
C'est ce que je dis. C'est comme ça que je retire mon argent du forum MKUL5. Qui me laisserait le faire sous un pseudonyme ? En attendant, la question est la suivante . Comment ne pas faire confiance à cette bête ?
Le voilà en train de négocier, on m'a dit exactement, donc sur une machine semi-automatique avec un programme. Retrouvez-le sur MYFXBOOK Leo23 . C'est aussi un réseau neuronal.