L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1617

mtyvnel:
Aidez-moi et écrivez comment faire pour que l'EA ouvre des trades uniquement sur le GBPJPY. Et analyser le tableau où il en est. Merci !
Remplacer _Symbol par "GBPJPY".
 
Mihail Marchukajtes:
Oui, ils le feront. Bientôt. J'ai accidentellement écrit un livre lorsque j'ai commencé à préparer la conférence, mais l'essentiel est que je souhaite vous présenter la théorie du réentraînement. Je veux le soumettre au jugement du public, pour ainsi dire :-)

Je n'arrive plus à y croire, tu es comme le garçon qui criait "loups, loups..." et puis personne ne l'a cru(((

 
Mihail Marchukajtes:
La dernière version de Reshetov était la 14ème. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai terminé l'optimiseur à la version 15 et c'est ainsi que j'ai pris ma décision personnelle.

Yura, arrête de te cacher, tout le monde a tout compris depuis longtemps :)

Dès le début, je n'ai pas cru à la version concernant la mort ou le fait d'aller voir les gardiens.

 

Je veux créer mon indicateur neuro pour MT5. Question : l'indicateur passera-t-il les procédures formelles pour être inclus dans la bibliothèque des indicateurs s'il a de telles limitations ?

1. l'utilisateur doit autoriser WebRequest dans les paramètres MT.

2. le backtest ne fonctionnera pas, mais au démarrage un petit historique sera chargé - à partir du moment actuel d'une bougie 100 en arrière.

 
... Ou doit-il être fait en tant que conseiller ? Est-ce qu'un conseiller comme celui-là se retrouverait dans un catalogue ?
 
Kesha Rutov:

Tu es vraiment un idiot. Regardez mon nom. Mon nom est Mikhail et j'ai un nom de famille complètement différent à la minute. Ne pas faire de conneries....
 
Kesha Rutov:

Yura, arrête de te cacher, tout le monde a tout compris depuis longtemps :)

Je n'ai pas cru à la version du décès ou de la gardienne dès le début.

Les vendeurs affichent leur vrai nom et prénom, ils utilisent leur passeport.
 
Aliaksandr Hryshyn:
C'est ce que je dis. C'est comme ça que je retire mon argent du forum MKUL5. Qui me laisserait le faire sous un pseudonyme ? En attendant, la question est la suivante . Comment ne pas faire confiance à cette bête ?


 
Bonjour ! je suis trader depuis environ 11 ans maintenant, je trade manuellement sur Gunn, mais je me suis aussi mis aux réseaux neuronaux. J'ai résolu ce problème ! Je veux juste vous aider, vous avez une mauvaise approche des affaires. Je jure devant Dieu que ce n'est pas une blague, voici l'auteur de cet article, où j'ai trouvé la réponse à toutes mes questions, il a juste eu une erreur dans le code avec le conseiller et le script, j'ai tout réécrit et je négocie depuis presque un an sur toutes les paires de devises et les délais, je n'essaie pas moins de 15 minutes. Le programme vous donne une prévision de prix, combien de pips le prix va aller et où. https://www.mql5.com/ru/articles/830 ... Tout fonctionne, vous devez juste réécrire le code, il y a une erreur. Je ne vends rien et je ne fais pas de publicité pour quoi que ce soit, je viens simplement lire vos courriels tous les jours, je veux vous aider de toutes les manières possibles.
Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5
Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Программа NeuroPro создана в одном из российских институтов в 98-м году, но не теряет своей актуальности и по сей день. Она успешно работает и на Windows XP, и на Vista, и на 7-ке. Проверить ее работу на более новых Windows я пока не имел возможности. Версия 0.25 распространяется бесплатно, ее можно найти на многих сайтах в Интернете. NeuroPro...
 

Le voilà en train de négocier, on m'a dit exactement, donc sur une machine semi-automatique avec un programme. Retrouvez-le sur MYFXBOOK Leo23 . C'est aussi un réseau neuronal.


