L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 750
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
NON vous venez de voir un concurrent dans ce fil))))
P.S.
OK. Continuez avec votre théorie.
Cette voie a déjà été empruntée.
La NS est prometteuse mais requiert certaines qualités individuelles.
quel genre de qualités ? j'ai enlevé la logique de fuzzy pour accélérer les calculs et maintenant je le remets à nouveau en place
si vous voulez dire des balles en titane, oui
C'est bien, mais pourquoi ne pas faire un robot ?
C'est donc un élément du bot.
Quel genre de qualités, j'ai dévissé toute la logique floue pour accélérer les calculs, maintenant je le remets ensemble.
Si vous voulez dire les balles en titane, oui.
Qu'est-ce que les boules de titane : ?
C'est donc un élément du bot.
Eh bien, vous avez besoin de l'état, pas des photos.
Qu'est-ce que c'est que des boules de titane ? Est-ce qu'il y a des pertes à l'extérieur ?
Non, c'est rester longtemps au même endroit, il faut aussi savoir le faire.
Dans ce cas, vous avez besoin d'un État, pas de photos.
Je n'ai aucun intérêt à convaincre qui que ce soit. Si vous êtes intelligent, vous vous contenterez de photos en temps réel.
Je n'ai aucun intérêt à convaincre qui que ce soit. Si vous êtes intelligent, vous vous contenterez de photos en temps réel.
Pas question !
Une nouvelle histoire.
Mais il s'agissait du gros TF d'un collègue, de 5M.
Et voici un aperçu d'une minute.
Mais il s'agissait du gros TF d'un collègue, de 5M.
Et voici un aperçu de celui d'une minute.
J'espère que vous comprenez que ce sont des graphiques de l'histoire de 2022 ?