L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 749
j'ai reçu un lot de nouvelles idées et j'ai rapidement décidé d'écorcer et de les tester ;)
Un nouvel élan vers le graal?
Louable.
on ne peut jamais avoir trop de grails;))
Tout le monde est silencieux.
Il est temps de placer un pari.
Qui sera le premier à poster.
Qu'est-ce que tu veux de nous ? Tu t'es peut-être trompé de sujet.
Tu as écrit des conneries hors sujet.
Ouais, eh bien, on ne peut jamais avoir trop de Graal).
Et la NS ne convient pas à tout le monde.
Tu dois sauver tes dents.
Vous écrivez des bêtises tous les jours, nous les lisons et nous ne sommes pas offensés.
Tu veux jouer au dur ? Jouons, écris-le tout de suite.
NON vous venez de voir un concurrent dans ce fil))))
P.S.
OK. Continuez avec votre théorie.
Cette voie a déjà été empruntée.
La NS est prometteuse mais requiert certaines qualités individuelles.
Les premiers indices timides vers le haut.
La flèche rouge est le signal NS pour vendre.
Le bleu est un signal d'achat. C'est aussi simple que cela.
Tu sais, pourquoi ne pas faire un robot ?