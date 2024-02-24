L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 749

Anatolii Zainchkovskii:

j'ai reçu un lot de nouvelles idées et j'ai rapidement décidé d'écorcer et de les tester ;)

Un nouvel élan vers le graal?

Louable.

 
Uladzimir Izerski:

Un nouvel élan vers le graal ?

C'est louable.

on ne peut jamais avoir trop de grails;))

Uladzimir Izerski:

Tout le monde est silencieux.

Il est temps de placer un pari.

Qui sera le premier à poster.

Qu'est-ce que tu veux de nous ? Tu t'es peut-être trompé de sujet.

Tu as écrit des conneries hors sujet.

 
Anatolii Zainchkovskii:

Ouais, eh bien, on ne peut jamais avoir trop de Graal).

Et la NS ne convient pas à tout le monde.

Tu dois sauver tes dents.

 
Maxim Dmitrievsky:

Qu'attendez-vous de nous ? Vous vous êtes peut-être trompé de sujet ?

Tu as écrit des conneries hors sujet.

Vous écrivez des bêtises tous les jours, nous les lisons et nous ne sommes pas offensés.

Uladzimir Izerski:

Vous écrivez des conneries tous les jours, nous les lisons et nous ne sommes pas offensés.

Tu veux jouer au dur ? Jouons, écris-le tout de suite.

 

NON vous venez de voir un concurrent dans ce fil))))

P.S.

OK. Continuez avec votre théorie.

Cette voie a déjà été empruntée.

La NS est prometteuse mais requiert certaines qualités individuelles.

 

Les premiers indices timides vers le haut.

8

 

La flèche rouge est le signal NS pour vendre.

Le bleu est un signal d'achat. C'est aussi simple que cela.

Uladzimir Izerski:

La flèche rouge est le signal NS pour vendre.

Le bleu est un signal d'achat. C'est simple.

Tu sais, pourquoi ne pas faire un robot ?

