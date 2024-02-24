L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 144
J'ai réfléchi à d'autres façons d'alimenter le réseau en prix, j'ai remarqué que presque tous les traders qui réussissent négocient des niveaux, qui prennent en compte non seulement la série de valeurs de prix récentes mais aussi la tranche du graphique qui était dans le passé aux mêmes prix.
Si vous y réfléchissez, de nombreux problèmes apparaissent, je me demande qui a fait quelque chose de similaire, j'aimerais en discuter...
J'ai mis cette approche en attente pour le moment, mais je la trouve prometteuse...
J'ai reporté mon attention sur des choses plus simples, je me suis dit que je pourrais essayer de considérer les prix passés d'une autre manière, même si ce n'est pas complètement, et de compresser l'information sur les prix, je parle du profil de prix (ou du profil de volume), on peut vraiment penser à plusieurs centaines de barres dans un histogramme, celles-là on considère beaucoup de prix passés et on les compresse en même temps... Je suis un programmeur débutant et je ne peux pas encore réaliser le profil, c'est pourquoi j'ai pris un moyen simple, juste pris la distribution et l'ai construit sur la section des prix, qu'est-ce qui n'est pas un profil de marché ? ;)
Il y a une sorte d'espoir que le réseau comprendra cette distribution (profil) mieux que le prix brut, car ce profil peut dire qu'il prend en compte toutes les transactions qui ont eu lieu en calculant le nombre de fois que le graphique atteint un prix, et les transactions sont théoriquement de niveau ... Nous devons vérifier... C'est fait :) Merci àD.trader pour son aide dans l'analyse de la distribution.
J'ai pris une tranche de 200 valeurs de prix dans la fenêtre glissante, je l'ai mise à l'échelle, centrée, puis distribuée et alimentée au RF
sorties
H$ brise
H$counts
et les 5 dernières valeurs de la coupe à partir de laquelle j'ai fait la distribution, afin que l'algorithme puisse s'orienter sur la dernière valeur par rapport aux valeurs de H$breaks et H$counts car tous les prix ont déjà été calculés au prorata.
Graphique 5 min, objectif comme toujours, retournement de situation.
Le résultat n'est pas très bon... parfois le réseau ne sait pas quoi faire...
parfois il entre magnifiquement, la qualité des entrées est super
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vente forcée sur les nouvelles données.
Je n'ai rien ajusté, j'ai simplement entraîné le modèle et j'ai vérifié le résultat.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez essayer de vous entraîner avec vos cibles, vous obtiendrez peut-être quelque chose d'utile...
Merci pour le conseil ;)
Dans cette approche, il existe de nombreux problèmes qui sont soit insolubles, soit solubles mais qui ne donnent pas un bon apprentissage.
Eh bien, je viens de remplacer le profil du marché par une distribution, c'est pourquoi la distribution normale et ses propriétés ne sont pas prises en compte ici, ou je ne comprends pas le commentaire ? :)
Pas compris.
960, 970, ... -- Si j'avais marqué les prix de -2 à 2, ce ne serait pas très clair.
960, 970, ... -- Si j'avais montré les prix dans l'exemple sur l'image comme étant de -2 à 2, cela n'aurait pas été complètement clair.
D'accord, mais s'il n'y a pas de référence au dernier prix, la machine ne sait pas où se situe votre moyenne. Si tous les prix sont soustraits du dernier prix, la moyenne sera nulle et la position de cette moyenne est fixe par rapport au prix.
Surligné en bleu gras dans mon message
Il y a une liaison :)
Surligné en bleu gras dans mon message
Très bien. Une idée intéressante en général !
Comment résoudre ce problème ? Est-ce que je n'alimente pas une tranche de la distribution, mais une série de plusieurs tranches à la fois ?
J'ai un modèle RF comme sur l'image avec les paramètres ntree = 20 , mtry = 5 .
Si je fixe ntree =100, le modèle ne traite pas les nouvelles données, il se réentraîne.
=============================================
Je dois trouver comment résoudre le problème de faire en sorte que le réseau voit les graphiques passés aux mêmes prix.
Voici ce que le réseau voit maintenant
la zone bleue est ce qui est vu par le réseau, les barres bleues représentent la distribution des prix dans cette zone et bien que le réseau voit beaucoup, 200 chandeliers, il ne voit pas l'essentiel , ces graphiques qui étaient plus tôt aux mêmes prix.
Il me semble que c'est l'information clé.
Et le réseau n'en sait rien
Nous devons encore trouver comment résoudre le problème du réseau qui voit les cartes qui étaient dans le passé aux mêmes prix.