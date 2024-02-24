L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1340
Honnêtement, je suis ici dans l'espoir que votre prochain post sera "il y a les premiers résultats....", toutes vos recherches ils ont été appliqués dans la pratique, si non alors peut-être tout votre travail en ce moment est une route vers nulle part ?
Drôle de façon de penser - je n'ai pas encore fait ce que j'avais prévu, il est donc trop tôt pour parier sur les métiers. Je teste actuellement les prédicteurs sur des échanges réels avec l'herbier du Nouvel An, en attrapant des insectes et en recueillant des informations. Ensuite, je vais installer le modèle CatBoost avec un petit lot, j'ai besoin de vérifier son exactitude et sa vitesse de fonctionnement sur des données réelles. Lorsque le bénéfice sera d'au moins 10k pour 2018 sur un échantillon de test, probablement avec des combinaisons de modèles, alors je le mettrai sur un compte réel avec un lot normal. Je vais en mettre un vrai dans un lot normal. Le développement et le débogage ne sont pas des opérations rapides.
vous pouvez enregistrer le modèle en json et le rendre en mql, c'est-à-dire que vous aurez un bot prêt à l'emploi sans fichiers supplémentaires).
Bien sûr, le dépassement est de 3 lignes, ouais...
Vous pouvez sauvegarder le modèle, mais la question porte sur l'interprète, pas sur le modèle.Et, la division en 7 fichiers pour accélérer le processus, pas l'exécution séquentielle des commandes.
C'est-à-dire qu'il y a un point d'interrogation dans l'interpréteur ou quoi ?
Je ne sais pas ce que contient l'interpréteur - peut-être pouvez-vous l'écrire et me le dire.
Je propose un moyen direct de créer un modèle, sans passer par un wrapper python.
c'est un chemin lent et épineux, vous n'avez besoin que du modèle nu pour l'utiliser
Ce n'est pas une bonne façon d'explorer, seulement à travers python.
Juste ma variante, je pense, sera plus rapide que python, également en raison de l'application parallèle des modèles - vous voulez le vérifier.
Je n'en ai pas besoin pour la génération de modèles. Pour manipuler les modèles individuels, vous pouvez utiliser d'autres outils, notamment python, R ou MT5.
Affichez le code source et le principe de travail correctement, avec une bonne description.
Donc peut-être que quelqu'un sera intéressé et pas avec une boîte noire pour interagir.
Eh bien, je pense que les programmeurs ne sont pas les seuls à lire ce fil de discussion, et les personnes qui veulent essayer le MO, mais ne savent pas comment l'aborder, ce script pour les aider.
Le programmeur, je pense, se débrouillera avec le code - il semble qu'il n'y ait rien d'intelligent là-dedans, sauf pour travailler avec des tableaux, ce qui n'est pas mon truc.
Oui, on est en train de le lire...
les programmeurs ici ne pourraient pas donner un sens au code de Reshetov, sans parler de creuser dans des idées vagues et non formalisées.
pas assez d'imagination
Donc, vous n'avez rien fait en réalité et vous suggérez que nous recommencions tout depuis le début en vous basant sur vos fantasmes.
Je ne vous suggère rien personnellement, je le suggère à ceux qui sont intéressés.
Je n'ai rien fait pour vous personnellement, sans aucun doute.Surtout pour ceux qui sont intéressés par le code, j'ai demandé à l'auteur de la classe la permission de publier le code avec les fonctions de la classe, sans la classe elle-même, si cela ne le dérange pas, je le publierai. Peut-être que quelqu'un modifiera les fonctions de la classe et que le script sera accessible au public.
Maxim Dmitrievsky:
Le summum de l'abstractionnisme est constitué par les formules mathématiques et les concepts abstraits, qui ne sont pas de la bouillie dans l'esprit d'un rêveur particulier.
Pas exactement. Le sommet est constitué d'images multidimensionnelles, pas de formules et surtout pas de notions abstraites.
Mais pour que le cerveau soit capable de fonctionner avec de telles images-pensées, il a besoin d'une énergie légère, sans laquelle il y aura une dégénérescence et une dérive vers des formules.
Ok, cap.
Je connais l'énergie sombre, jamais entendu parler de l'énergie lumineuse.
La structure du monde qui nous entoure par niveaux quantiques. Pour ceux qui ne savent pas où ils se trouvent).
Putain de gauche, c'est parti.