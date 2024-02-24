L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1343

Et d'ailleurs,


ce résultat NS sur le générateur de bruit confirme encore la possibilité de "faire de l'argent sur SB", la possibilité de "faire de l'argent sur un coup de tête". Bien que de nombreuses personnes ne l'aient pas en tête.

Eh bien, c'est juste un mot pour le dire.

 
Yuriy Asaulenko:

...Prenons votre modèle...

Yuri, essaie d'ajouter une sorte d'artefact au SB.

Par exemple, comme ceci : https://smart-lab.ru/blog/186186.php

Yuriy Asaulenko:


La tâche est artificielle, réalisée sur un générateur de bruit, et de sorte que ce bruit peut théoriquement être prédit. Je l'ai essayé avec quelques comptes d'avance.

Si ce n'est pas un secret, sur quels principes est faite la série artificielle ? S'agit-il simplement d'une onde sinusoïdale mélangée à du bruit, ou d'un phénomène plus complexe ?

 
Oleg avtomat:

Et d'ailleurs,


ce résultat NS sur le générateur de bruit confirme encore la possibilité de "faire de l'argent sur SB", la possibilité de "faire de l'argent sur un coup de tête". Bien que de nombreuses personnes ne l'aient pas en tête.

Et bien c'est le cas, à un mot près.

Je me souviens qu'à l'âge de 7 ans, j'ai fabriqué ma version de la machine à mouvement perpétuel, mais après que mon grand-père m'ait expliqué les lois de la conservation, j'ai facilement compris que toutes les tentatives sont vaines, même chose avec le SB trading, bien qu'il soit recommandé aux débutants)).

Gianni:

Eh bien, c'est absurde, comme le mouvement perpétuel en physique, qui est, bien sûr pas très évident absurdité, je me souviens à l'âge de 7 ans, j'ai fait ma propre version de mouvement perpétuel, mais après mon grand-père a expliqué les lois de la conservation, j'ai facilement compris que toutes les tentatives en vain, ainsi qu'avec les tentatives de commerce SB, bien que les débutants sont excusés et même recommandé de travailler à travers))

le cirque est parti mais les clowns sont restés

les gens intelligents, réfléchissez bien à ce qu'est un générateur de bruit.
 
Oleg avtomat:
les gens intelligents, réfléchissez bien à ce qu'est un générateur de bruit.
Vitaly Muzichenko:

vous avez vu cette combinaison de mots sur le couvercle. C'est bien pour toi.

 
Bonjour à tous. À bien des égards, les derniers commentateurs concernant le générateur de bruit ont raison. La théorie de l'oscillation du marché des fréquences, tirée de l'ingénierie radio, est un échec absolu. J'ai fait connaissance avec FATL SATL vers 2006 et, bien sûr, elle a montré son incohérence sous la forme d'un manque de résultats. La fluctuation à haute fréquence du prix est présente, mais elle n'est qu'une conséquence du prix. Oui, ici et maintenant il y avait une telle fréquence, et ici il y avait une telle fréquence. Mais il ne dit rien sur ce que sera la fréquence à l'avenir. La seule vraie bonne réalisation est le CSSA qui, pour autant que je sache, a appris à compléter la pointe de la moyenne mobile qui est redessinée dans le SSA mais ne l'est pas dans le CSSA. Les enquêteurs qui utilisent cet outil le surestiment tout simplement et lui donnent trop d'importance. Eh bien, quelqu'un a finalement réussi à l'ajouter à son TS. Mais dans l'ensemble, je suis sceptique quant à l'analyse des fréquences et surtout des générateurs de bruit. Ici, vous essayez de vous en débarrasser par tous les moyens, alors que quelqu'un en rajoute. Wackos et tous :-)
 
Au fait, quelqu'un a vu Trickster ? Cela me donne envie de débattre avec lui. ..... Ouais, c'était un temps.... Nous ne sommes pas Nous ! !! :-)
