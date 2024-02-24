L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1309
L'entêtement est proche, dans sa signification, de la persévérance. J'espère qu'ils vous aideront à réussir la mise en œuvre de vos idées au sein du ministère de la Défense. Ce sont des qualités utiles pour les chercheurs. ;-)PS J'ai pensé à un nom pour votre système de sélection des feuilles : "Herbarium" - ajoutez à la collection des méthodes provenant des arbres, des forêts, des souches, des jungles.
Être têtu n'est pas toujours productif, mais merci d'apprécier ma qualité.
À propos de l'herbier, j'utilise déjà cette terminologie, merci de soutenir l'idée.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Réunir une équipe pour le développement de MO (arbre de décision/forêt) liés aux stratégies de tendance.
Aleksey Vyazmikin, 2018.06.27 16:42
Un peu sur les directions que je vois prometteuses :
1. Travailler sur les méthodes génétiques - ici, je veux essayer de créer des groupes logiques de caractéristiques, notamment lors de l'ensemencement et de l'élevage de la progéniture.
2. Travailler sur les fonctions de fitness - ici, je veux fournir un retour d'information sur les résultats commerciaux réels, et pas seulement sur les résultats de classification.
3. Travail sur l'entretien des souches - une méthode semi-automatique de génération d'arbres lorsque la base de l'arbre est connue ou lorsque les branches individuelles sont connues.
4. Travailler sur une méthode d'évaluation de l'arbre résultant.
5. Travaillez sur un moyen pratique et rapide d'intégrer l'arbre dans l'algorithme de l'EE.
6. Travailler sur un herbier - En tirant des règles individuelles pour créer un échafaudage.
7. Travailler sur une méthode de construction de l'arbre qui n'exclut pas les limites/plages, mais tente de donner des solutions à toutes les valeurs du prédicteur (pertinent lorsque la quantification (subdivision en sous-groupes) est déjà utilisée dans la préparation du prédicteur).
J'ai travaillé un peu sur le dessin des graphiques, maintenant je peux regarder rapidement les modèles présélectionnés par le script par condition visuellement, jusqu'à présent j'ai décidé de sauvegarder seulement les graphiques en dehors du tutoriel.
Il s'agit d'un gif, mais il n'affiche que les cadres lorsque je clique dessus - je ne sais pas quelle est la raison...
Faites-en une plus petite taille. La largeur ne doit pas être supérieure à 750 pixels.
Je vois, j'en tiendrai compte la prochaine fois, merci.
J'ai travaillé un peu sur le dessin des graphiques, maintenant je peux regarder rapidement les modèles présélectionnés par le script par condition visuellement, jusqu'à présent j'ai décidé de sauvegarder seulement les graphiques en dehors du tutoriel.
Si vous êtes au chômage pendant un an, il sera difficile, d'un point de vue purement psychologique, de rester assis dans une situation de drawdown ou de bavarder à propos de 0 pendant environ six mois. Et s'il y a des investisseurs, pendant cette période, beaucoup peuvent s'enfuir.
Graphique 3 - semble être sans ces désagréments.
Eh bien, il y a différentes options sur la douille et même elles ne sont pas de démontrer un modèle réussi, mais juste de développer un projet pour automatiser le cycle d'apprentissage. Oui, cela fait presque un an, mais si vous pensez que j'aurais pu vider cet argent à zéro, il vaut mieux avoir un petit bénéfice et continuer. En outre, l'idéologie de mon utilisation de différents modèles en même temps - pour chaque modèle il y aura un volume fixe - je travaillerai sur deux comptes simultanément - achat et vente.
Je vais travailler sur deux comptes à la fois - achat et vente. Maintenant (bientôt, j'espère) je peux finir les prédicteurs et essayer d'autres stratégies avec eux, mais pour l'instant la liste n'est pas si grande.
Et voici à quoi ressemble le solde de l'erreur de classification des mêmes modèles, c'est-à-dire que si l'on a correctement classé 1, alors +1, si l'on a correctement classé 1 et qu'il y avait un zéro, alors -1.
il est temps d'organiser un congrès des OM, après que tout le monde ait réalisé un minimum d'un million de bénéfices avec les OM.
Je pense que dans un an, certains d'entre nous l'auront.
louons une salle de conférence, Dieu nous en préserve, Hennessy, et ensuite un tour en yacht.
Mes objectifs sont très modestes - l'idéal serait de gagner mille 200 roubles cette année, pour ne pas mourir de faim...
Je comprends qu'un artiste doit avoir faim, mais c'est mieux de le faire pendant son temps libre.)comme option, s'il n'y a pas de problèmes pour aller travailler, il y a beaucoup d'endroits maintenant qui demandent des scientifiques de données de la ZP sont bons.