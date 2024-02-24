L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2358
Allez sur le calendrier Alpari, cliquez sur les nouvelles concernant la publication des valeurs actuelles de l'indicateur - Plus d'info sur... - un tableau des données historiques pour cet indicateur avec les dates de publication
pendant combien de temps les informations sont-elles disponibles ?
Beaucoup de choses à télécharger/sauver grâce à l'ancienne Fed)
https://www.federalreserve.gov/data.htm
quelque part, il était même possible de compiler et de télécharger à la main un tableau synchronisé dans le temps de quantités hétérogènes.
Il faut regarder la profondeur pour chaque indicateur.
Par exemple, le chômage de Schweyar est jusqu'à mi-2007 en profondeur/
Oui, il peut être téléchargé.
Normas, est-il seulement accessible par la LC ?
Ah, je l'ai trouvé, ils ont un calendrier de fxstreet.
Dernièrement, nous avons étudié les œuvres du Prado). Je vais donc répondre par une citation de son livre : "Les données fondamentales sont extrêmement régularisées et de basse fréquence. Compte tenu de la disponibilité publique sur le marché, il est peu probable qu'il y ait une quelconque valeur exploitable."
Toute stratégie simple et ancienne sur n'importe quel oscillateur peut générer un profit maximal pour les 5 années à venir.
Mais, comme nous l'avons déjà mentionné, il y a toujours quelque chose de nouveau dans les fondamentaux et, par conséquent, les modèles classiques de classification/régression par l'histoire ne sont pas utiles, ce que Prado a probablement voulu dire), (de plus, il n'y a pas beaucoup de grandes tendances) et, très probablement, ils dégénèrent en 2 ou 3 indicateurs les plus significatifs. Lavéritable tâche consiste à traiter l'ensemble du contexte des nouvelles et elle est probablement encore plus proche de l'AGI.
Pour utiliser la FA, il faut passer beaucoup de temps à numériser systématiquement pour le traitement par machine. C'est faisable pour le collectif. Pour un individu, cela prendrait des années. Je sais comment le faire, mais je ne peux pas le faire seul.
Le MO peut-il calculer la qualité du signal par probabilité ? Pour ensuite filtrer ceux dont la probabilité est supérieure à 90%.
Peut-être. Arbres et forêts. Vous ne pouvez sélectionner que les feuilles ayant une note >= 90% sur la parcelle d'entraînement. Mais sur de nouvelles données, ils donneront une erreur de 50%. Ceci est pour le balisage des enseignants avec TP=SL. D'autres types de marquage peuvent également être sélectionnés en fonction du bon pourcentage. Mais la rentabilité risque d'être nulle, comme dans mon cas.