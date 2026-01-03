Discussion de l'article "Comment s'abonner aux signaux de trading" - page 115
Hey... c'est trop compliqué pour moi d'acheter ou de posséder une copie de Trade ici... le système est si difficile à comprendre pour moi... s'il vous plaît Aidez-nous.
Assurez-vous d'avoir fait tout ce qui est décrit ici :
Comment s'abonner à un signal MT4/MT5
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Bonjour les gars, est-ce que ça marche sur mt4 mobile ou est-ce que je dois le garder sur mon pc tout le temps ? Si c'est le cas, est-ce qu'il fait de l'autotrade sur mt4 mobile ?
Non, il n'est pas possible de s'abonner à un signal sur l'application MetaTrader mobile. Il doit être sur l'application MetaTrader de bureau, soit localement sur votre ordinateur, soit à distance en utilisant un service VPS.
Il n'y a pas non plus de "trading automatique" sur l'application MetaTrader mobile. Le terminal mobile ne peut pas exécuter de programmes personnalisés.
quelqu'un peut montrer l'article "rules become signal trader on mql5" ? merci d'avance
https://www.mql5.com/fr/signals/rules
Après la sous-section
Si vous utilisez MQL5 VPS, vous pourrez fermer votre PC.
a été débité la valeur et apparaît dans les paiements mais ne me permet pas de m'abonner au signal
Donne l'option de s'abonner mais quand j'essaie il dit ceci (image ci-dessous)
si vous pouvez m'aider, merci d'ores et déjà !
Après le paiement par carte de crédit, je ne peux pas m'abonner au signal
. La valeur a été débitée et apparaît dans les paiements, mais je ne peux pas m'abonner au signal
. L'option d'abonnement est donnée, mais lorsque j'essaie, le message suivant apparaît (image ci-dessous)
. Si vous pouvez m'aider, je vous remercie d'ores et déjà !
Cela dépend du moment où vous avez payé :
Vous pouvez vérifier votre abonnement sur ce lien : https://www.mql5.com/fr/signals/subscriptions
Et si vous voyez votre abonnement sur ce lien, utilisez la procédure/instruction sur ce post #1148 à propos de HowTo.