Discussion de l'article "Comment s'abonner aux signaux de trading"

N J'essaie depuis un an
 
Mazlan Mamat #:
Hey... c'est trop compliqué pour moi d'acheter ou de posséder une copie de Trade ici... le système est si difficile à comprendre pour moi... s'il vous plaît Aidez-nous.

Assurez-vous d'avoir fait tout ce qui est décrit ici :

Comment s'abonner à un signal MT4/MT5

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 

Bonjour les gars, est-ce que ça marche sur mt4 mobile ou est-ce que je dois le garder sur mon pc tout le temps ? Si c'est le cas, est-ce qu'il fait de l'autotrade sur mt4 mobile ?

 
@Giulio22 #: Bonjour les gars, est-ce que ça marche sur mt4 mobile ou est-ce que je dois le garder sur mon pc tout le temps ? Si oui, est-ce qu'il fait de l'autotrade sur mt4 mobile ?

Non, il n'est pas possible de s'abonner à un signal sur l'application MetaTrader mobile. Il doit être sur l'application MetaTrader de bureau, soit localement sur votre ordinateur, soit à distance en utilisant un service VPS.

Il n'y a pas non plus de "trading automatique" sur l'application MetaTrader mobile. Le terminal mobile ne peut pas exécuter de programmes personnalisés.

 
quelqu'un peut montrer l'article "règles pour devenir signal trader sur mql5" ? merci d'avance
 
Hendrik Budi Widagdo #:
quelqu'un peut montrer l'article "rules become signal trader on mql5" ? merci d'avance

https://www.mql5.com/fr/signals/rules

 
MetaQuotes:

Un nouvel article Comment s'abonner aux signaux de trading est publié :

Auteur : MetaQuotes

Après la sous-section
Est-ce que le trading fonctionne automatiquement sans avoir besoin d'être actif, en se connectant et en faisant autorité ?

Ou bien mon compte doit être actif pour copier et exécuter les transactions ?


Ma question en d'autres termes
Lorsque je m'abonne au signal et que je configure tout sur mon PC, (lorsque j'éteins mon PC, les signaux fonctionneront toujours et mon compte chez le courtier sera sous l'autorité du signal, ou le PC doit être actif et en direct et mon compte chez le courtier doit être actif et en direct et se connecter ?

Je vous remercie.
 
Si vous utilisez MQL5 VPS, vous pourrez fermer votre PC.


Après le paiement par carte de crédit ne me permet pas de m'abonner au signal
a été débité la valeur et apparaît dans les paiements mais ne me permet pas de m'abonner au signal
Donne l'option de s'abonner mais quand j'essaie il dit ceci (image ci-dessous)

si vous pouvez m'aider, merci d'ores et déjà !
 
Cela dépend du moment où vous avez payé :

  • si vous avez utilisé une carte bancaire, cela peut prendre quelques jours ou plus - parce qu'il s'agit d'un paiement international de toute façon ;
  • si vous avez payé en utilisant votre compte/bilan du forum MQL5, alors c'est presque immédiat.

Vous pouvez vérifier votre abonnement sur ce lien : https://www.mql5.com/fr/signals/subscriptions
Et si vous voyez votre abonnement sur ce lien, utilisez la procédure/instruction sur ce post à propos de HowTo.

