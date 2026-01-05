Discussion de l'article "Nouveau système de publication d’articles sur MQL5.community" - page 8
Il existe une commande appelée "soumettre à l'inspection".
Est-ce le bouton dont vous parlez, est-ce que je comprends bien ?
[Je crois que j'ai bien compris, c'est juste que votre interface d'administration est un peu différente de l'interface utilisateur normale.
Avant de rédiger un article, effectuez une recherche sur le site en question. Par exemple, des articles comme celui-ci se trouvent ici.
Cela vous permettra de comprendre :
Oui, c'est exact.
J'ai effectivement une interface différente
J'étais en train de créer un nouvel article et dans la documentation il est dit ce qui suit :
Puis, lors de la création d'un article en haut de la page, j'obtiens également ce qui suit.
J'ai créé un plan et j'ai cliqué sur envoyer pour révision. Il me dit que le volume de l'article de 0,4 page est trop faible et qu'il n'a pas pu l'envoyer pour révision. J'ai ajouté plus d'informations dans mon plan, encore et encore, mais il se plaint toujours d'un faible volume de page. J'ai cherché à différents endroits et j'ai vu que le nombre de caractères sans espace devait être supérieur à 2000. C'est ce que j'ai fait, mais j'obtiens toujours l'erreur suivante.
Juste pour l'examen du plan, je dois écrire 5 pages ? Écrire 5 pages signifie que j'ai presque terminé mon article et pas seulement le plan.
Où puis-je trouver les conditions d'envoi de mes plans pour que l'article soit examiné par le modérateur ? Je pense que l'information devrait être présente dans cet article lui-même, n'est-ce pas ?
Je pense que par plan, on entend un brouillon de votre article, donc envoyez votre article entier pour cette révision.
J'ai regardé votre projet
https://www.mql5.com/en/articles/19175/198393#!tab=article
Il s'agit de python et de google sheets, je ne vois rien pour les commerçants.
J'ai compris. Merci Eleni
Génial, je l'ajouterai aussi. Merci Rashid.
J'ai soumis mon article et je voulais juste savoir combien de temps il faut pour qu'il soit examiné/accepté pour examen.
J'ai soumis mon article et je voulais juste savoir combien de temps il faut pour qu'il soit examiné/accepté pour examen.