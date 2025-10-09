Indicateurs: Awesome Oscillator (AO)
iTC, 2014.04.21 08:41 AM.
Il est impossible de se passer de Williams. Son Super AO est un véritable indicateur de graal. Compter les vagues est très simple. Il y a des règles claires. Il suffit de les suivre.
Trois applications principales de l'indicateur AO (Awesome Oscillator) lors du comptage des vagues d'Elliott.
1. Déterminer le pic de la 3ème vague de n'importe quel ordre sur n'importe quelle période.
2. Pour déterminer si les conditions minimales pour la vague 4 sont remplies (Histogramme traversant la ligne zéro après le pic de la troisième vague). 3.
3. de déterminer s'il existe une divergence entre le prix et le momentum, et de montrer quel est le momentum actuel du marché.
Détermination du pic de la vague 3 à l'aide de l'AO.
La vague 3 aura le pic le plus élevé sur l'AO de 100-140 barres.
iTC, 2014.04.21 08:44Trouver la première vague est assez simple. En utilisant l'exemple de l'achat. Nous devrions voir que le haut précédent sur le côté gauche du graphique est cassé et que l'AO est au-dessus de zéro. Ensuite, l'AO change de couleur et devient rouge dans la deuxième vague, puis le changement de couleur en vert "BLEU" amène le marché dans la troisième vague.
iTC, 2014.04.21 08:59 pm.Pour éviter toute confusion avec la première vague, je dois ajouter qu'il faut regarder les 140 barres précédentes. Y avait-il un cycle de cinq vagues avant cela ou non. Si vous ne voyez pas, alors le sideways est ordinaire et ne doit pas être négocié. Il n'y a donc pas de première vague.
iTC, 2014.04.21 09:24 AM.
Voici un exemple de la première et de la deuxième vague l'autre jour. Vous pouvez inverser la deuxième vague en sous-vagues de TF plus petites et rechercher une dynamique haussière après avoir atteint le niveau cible. Voir la figure 2.
iTC, 2014.04.22 13:38
Ayant un indicateur AO ordinaire, même sans voir le graphique on peut savoir ce qu'il faut faire acheter ou vendre, regardons l'histogramme de l'indicateur. Voici le balisage.
J'ai trouvé l'Awsome Oscillator référencé dans la documentation sur le codage des indicateurs à plusieurs endroits, mais je ne pensais pas que l'exemple de code fournissait des fonctions facilement identifiables pour la création d'un indicateur comme cela pourrait être optimal. J'ai fait cette réécriture pour fournir un exemple de codage plus structuré - peut-être que cela aidera d'autres personnes qui sont nouvelles dans le codage dans MLQ5 et - peut-être que les lecteurs commenteront et fourniront leurs propres idées pour en faire un très bon exemple. De manière optimale, les exemples distribués avec le terminal devraient être les meilleurs exemples de style de code et de fonction.
Je n'ai pas vu de véritable guide de style pour les programmes mql5, comme celui qui se trouve ici : https://google.github.io/styleguide/cppguide.html.  ; Je remarque un certain nombre de préférences dans les styles de codage de certains des meilleurs développeurs du site qui sont différents de ce guide, et certains qui sont différents de mes préférences personnelles, comme
- Les accolades bouclées suivent le style plus compressé résultant en moins de lignes de codage, et avec l'accolade directement sous le premier caractère - comme directement sous le f d'une boucle for.C'est bien si c'est le style, mais personnellement, je pense que cela augmente le temps nécessaire à l'œil humain pour trouver le début et la fin des blocs de code.
- les noms des variables membres sont précédés de m_ alors que le guide ci-dessus les fait précéder d'un trait de soulignement. Je préfère le m_.
- les énumérations sont nommées dans le style de nommage macro plutôt qu'avec un k en tête - visuellement, je préfère le style de nommage macro, mais je pense que techniquement, le k en tête comme dans la doc de github est meilleur.
J'ai ajouté une variable last_prev_calculated à l'exemple d'AO pour garder une trace de la dernière exécution pleinement réussie, et je l'ai utilisée comme valeur de retour au lieu du zéro qui, je pense, entraînera un redémarrage complet inutile - est-ce une bonne pratique de code ?
Y a-t-il un forum de discussion sur le style que je n'ai pas encore trouvé ?
Awesome Oscillator (AO):
L'indicateur Awesome Oscillator (AO) de Bill Williams est une moyenne mobile simple de 34 périodes, tracée à travers les points médians des barres (H+L)/2, qui est soustraite de la moyenne mobile simple de 5 périodes, construite à travers les points centraux des barres (H+L)/2. Cela nous montre assez clairement ce qui arrive à la force motrice du marché à l'heure actuelle.
Auteur : MetaQuotes