Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution tMathQuantileT 

MathQuantileT

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution t inverse avec le paramètre nu. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathQuantileT(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

double  MathQuantileT(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution t inverse avec le paramètre nu. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qt() dans R.

double  MathQuantileT(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution t inverse avec le paramètre nu. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathQuantileT(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Paramètres

probability

[in]  Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in]  Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

nu

[in]  Paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

tail

[in]  Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in]  Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs des quantiles.