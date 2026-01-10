- Incremento
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
17 (65.38%)
Transacciones Irrentables:
9 (34.62%)
Mejor transacción:
18.65 USD
Peor transacción:
-8.11 USD
Beneficio Bruto:
76.15 USD (5 997 pips)
Pérdidas Brutas:
-55.64 USD (5 388 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (28.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.10 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
45 minutos
Factor de Recuperación:
0.98
Transacciones Largas:
13 (50.00%)
Transacciones Cortas:
13 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
0.79 USD
Beneficio medio:
4.48 USD
Pérdidas medias:
-6.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-15.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.75 USD (3)
Crecimiento al mes:
24.42%
Trading algorítmico:
61%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.37 USD
Máxima:
20.85 USD (21.42%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|609
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +18.65 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +28.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
otros 94...
