- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
26
Gewinntrades:
17 (65.38%)
Verlusttrades:
9 (34.62%)
Bester Trade:
18.65 USD
Schlechtester Trade:
-8.11 USD
Bruttoprofit:
76.15 USD (5 997 pips)
Bruttoverlust:
-55.64 USD (5 388 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (28.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28.10 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
45 Minuten
Erholungsfaktor:
0.98
Long-Positionen:
13 (50.00%)
Short-Positionen:
13 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
0.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-15.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.75 USD (3)
Wachstum pro Monat :
24.42%
Algo-Trading:
61%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.37 USD
Maximaler:
20.85 USD (21.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|609
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.65 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
