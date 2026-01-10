- 成长
交易:
26
盈利交易:
17 (65.38%)
亏损交易:
9 (34.62%)
最好交易:
18.65 USD
最差交易:
-8.11 USD
毛利:
76.15 USD (5 997 pips)
毛利亏损:
-55.64 USD (5 388 pips)
最大连续赢利:
8 (28.10 USD)
最大连续盈利:
28.10 USD (8)
夏普比率:
0.16
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
0.98
长期交易:
13 (50.00%)
短期交易:
13 (50.00%)
利润因子:
1.37
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
4.48 USD
平均损失:
-6.18 USD
最大连续失误:
3 (-15.75 USD)
最大连续亏损:
-15.75 USD (3)
每月增长:
24.42%
算法交易:
61%
结余跌幅:
绝对:
9.37 USD
最大值:
20.85 USD (21.42%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|609
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.65 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +28.10 USD
最大连续亏损: -15.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
