- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
5 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
5 (50.00%)
Mejor transacción:
15.75 USD
Peor transacción:
-20.11 USD
Beneficio Bruto:
47.64 USD (4 689 pips)
Pérdidas Brutas:
-57.21 USD (5 695 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (34.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.72 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
35.72%
Carga máxima del depósito:
12.14%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.22
Transacciones Largas:
5 (50.00%)
Transacciones Cortas:
5 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-0.96 USD
Beneficio medio:
9.53 USD
Pérdidas medias:
-11.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-20.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.24 USD (2)
Crecimiento al mes:
-9.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.57 USD
Máxima:
44.29 USD (32.88%)
Reducción relativa:
De balance:
32.78% (44.16 USD)
De fondos:
18.98% (17.16 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.75 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +34.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.24 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
本命法宝EA，一次一单，下单立即设止损，测试五年正盈利，100%全自动EA，运行中......谨慎跟随，风险50%以上，预期三年复利100倍！（投资有风险，入市需谨慎）
No hay comentarios
