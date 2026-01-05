- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
6 (50.00%)
손실 거래:
6 (50.00%)
최고의 거래:
26.46 USD
최악의 거래:
-20.11 USD
총 수익:
74.10 USD (7 339 pips)
총 손실:
-58.86 USD (5 855 pips)
연속 최대 이익:
3 (34.72 USD)
연속 최대 이익:
34.72 USD (3)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
38.24%
최대 입금량:
12.14%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.33
롱(주식매수):
6 (50.00%)
숏(주식차입매도):
6 (50.00%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
1.27 USD
평균 이익:
12.35 USD
평균 손실:
-9.81 USD
연속 최대 손실:
3 (-21.89 USD)
연속 최대 손실:
-21.89 USD (3)
월별 성장률:
15.24%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.22 USD
최대한의:
45.94 USD (34.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.10% (45.94 USD)
자본금별:
18.98% (17.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.46 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +34.72 USD
연속 최대 손실: -21.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
本命法宝EA，一次一单，下单立即设止损，测试五年正盈利，100%全自动EA，运行中......谨慎跟随，风险50%以上，预期三年复利100倍！（投资有风险，入市需谨慎）
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
15%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
1
100%
12
50%
38%
1.25
1.27
USD
USD
34%
1:500