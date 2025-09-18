Divisas / WVVIP
WVVIP: Willamette Valley Vineyards Inc - Series A Redeemable Preferred
3.15 USD 0.09 (2.78%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WVVIP de hoy ha cambiado un -2.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.15, mientras que el máximo ha alcanzado 3.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Willamette Valley Vineyards Inc - Series A Redeemable Preferred. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.15 3.28
Rango anual
2.97 4.00
- Cierres anteriores
- 3.24
- Open
- 3.15
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Low
- 3.15
- High
- 3.28
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- -2.78%
- Cambio mensual
- -4.55%
- Cambio a 6 meses
- -11.27%
- Cambio anual
- -18.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B