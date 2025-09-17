Валюты / WVVIP
WVVIP: Willamette Valley Vineyards Inc - Series A Redeemable Preferred
3.24 USD 0.03 (0.92%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WVVIP за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.19, а максимальная — 3.26.
Следите за динамикой Willamette Valley Vineyards Inc - Series A Redeemable Preferred. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.19 3.26
Годовой диапазон
2.97 4.00
- Предыдущее закрытие
- 3.27
- Open
- 3.19
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Low
- 3.19
- High
- 3.26
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- -1.82%
- 6-месячное изменение
- -8.73%
- Годовое изменение
- -16.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.