WVVIP: Willamette Valley Vineyards Inc - Series A Redeemable Preferred
3.20 USD 0.02 (0.63%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WVVIP hat sich für heute um 0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.17 bis zu einem Hoch von 3.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Willamette Valley Vineyards Inc - Series A Redeemable Preferred-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.17 3.23
Jahresspanne
2.97 4.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.18
- Eröffnung
- 3.23
- Bid
- 3.20
- Ask
- 3.50
- Tief
- 3.17
- Hoch
- 3.23
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 0.63%
- Monatsänderung
- -3.03%
- 6-Monatsänderung
- -9.86%
- Jahresänderung
- -17.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K