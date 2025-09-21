Valute / WVVIP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WVVIP: Willamette Valley Vineyards Inc - Series A Redeemable Preferred
3.22 USD 0.04 (1.26%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WVVIP ha avuto una variazione del 1.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.17 e ad un massimo di 3.23.
Segui le dinamiche di Willamette Valley Vineyards Inc - Series A Redeemable Preferred. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.17 3.23
Intervallo Annuale
2.97 4.00
- Chiusura Precedente
- 3.18
- Apertura
- 3.23
- Bid
- 3.22
- Ask
- 3.52
- Minimo
- 3.17
- Massimo
- 3.23
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 1.26%
- Variazione Mensile
- -2.42%
- Variazione Semestrale
- -9.30%
- Variazione Annuale
- -16.80%
21 settembre, domenica