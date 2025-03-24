Divisas / WAFDP
WAFDP: WaFd Inc - Depositary Shares
17.11 USD 0.04 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WAFDP de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.01, mientras que el máximo ha alcanzado 17.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WaFd Inc - Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
17.01 17.20
Rango anual
15.24 19.49
- Cierres anteriores
- 17.07
- Open
- 17.12
- Bid
- 17.11
- Ask
- 17.41
- Low
- 17.01
- High
- 17.20
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- 2.58%
- Cambio a 6 meses
- 6.34%
- Cambio anual
- -11.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B