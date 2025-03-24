Валюты / WAFDP
WAFDP: WaFd Inc - Depositary Shares
17.07 USD 0.07 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WAFDP за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.00, а максимальная — 17.13.
Следите за динамикой WaFd Inc - Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
17.00 17.13
Годовой диапазон
15.24 19.49
- Предыдущее закрытие
- 17.00
- Open
- 17.05
- Bid
- 17.07
- Ask
- 17.37
- Low
- 17.00
- High
- 17.13
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 2.34%
- 6-месячное изменение
- 6.09%
- Годовое изменение
- -12.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.