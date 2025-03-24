Währungen / WAFDP
WAFDP: WaFd Inc - Depositary Shares
17.08 USD 0.03 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WAFDP hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.04 bis zu einem Hoch von 17.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die WaFd Inc - Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.04 17.29
Jahresspanne
15.24 19.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.11
- Eröffnung
- 17.29
- Bid
- 17.08
- Ask
- 17.38
- Tief
- 17.04
- Hoch
- 17.29
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -0.18%
- Monatsänderung
- 2.40%
- 6-Monatsänderung
- 6.15%
- Jahresänderung
- -12.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K