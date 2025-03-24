Valute / WAFDP
WAFDP: WaFd Inc - Depositary Shares
17.02 USD 0.06 (0.35%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WAFDP ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.02 e ad un massimo di 17.21.
Segui le dinamiche di WaFd Inc - Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
17.02 17.21
Intervallo Annuale
15.24 19.49
- Chiusura Precedente
- 17.08
- Apertura
- 17.08
- Bid
- 17.02
- Ask
- 17.32
- Minimo
- 17.02
- Massimo
- 17.21
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- -0.35%
- Variazione Mensile
- 2.04%
- Variazione Semestrale
- 5.78%
- Variazione Annuale
- -12.31%
20 settembre, sabato