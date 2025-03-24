QuotazioniSezioni
Valute / WAFDP
Tornare a Azioni

WAFDP: WaFd Inc - Depositary Shares

17.02 USD 0.06 (0.35%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WAFDP ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.02 e ad un massimo di 17.21.

Segui le dinamiche di WaFd Inc - Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WAFDP News

Intervallo Giornaliero
17.02 17.21
Intervallo Annuale
15.24 19.49
Chiusura Precedente
17.08
Apertura
17.08
Bid
17.02
Ask
17.32
Minimo
17.02
Massimo
17.21
Volume
32
Variazione giornaliera
-0.35%
Variazione Mensile
2.04%
Variazione Semestrale
5.78%
Variazione Annuale
-12.31%
20 settembre, sabato