Divisas / USEA
USEA: United Maritime Corporation - Common Stock
1.75 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de USEA de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.73, mientras que el máximo ha alcanzado 1.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United Maritime Corporation - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
USEA News
Rango diario
1.73 1.77
Rango anual
1.00 2.62
- Cierres anteriores
- 1.75
- Open
- 1.75
- Bid
- 1.75
- Ask
- 2.05
- Low
- 1.73
- High
- 1.77
- Volumen
- 54
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 4.17%
- Cambio a 6 meses
- 26.81%
- Cambio anual
- -33.21%
